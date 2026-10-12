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戒毒個案怕被拍到不敢就醫？林月琴質疑蔣萬安視察門診 石崇良回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前視察北市聯醫昆明院區美沙冬門診，並通知媒體採訪。立委林月琴憂心，此舉恐影響成癮者的隱私保護，戒毒個案怕被拍攝辨識，而不敢就醫。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安日前視察北市聯醫昆明院區美沙冬門診，並通知媒體採訪。立委林月琴憂心，此舉恐影響成癮者的隱私保護，戒毒個案怕被拍攝辨識，而不敢就醫。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安日前視察北市聯醫昆明院區美沙冬門診，立委林月琴憂心，此舉恐影響成癮者的隱私保護，戒毒個案怕被拍攝辨識，而不敢就醫。衛福部長石崇良說，為避免成癮者被標籤化，且需保障隱私，以確保減害服務不受干擾，是計畫成功推動關鍵。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市長選戰「毒品議題」近期引起廣泛注意。石崇良今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，針對「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」進行專題報告，並備詢。

林月琴質詢表示，縣市首長帶媒體視察美沙冬門診，擔憂是否有明確的動線、拍攝及病人隱私保護規範，以免造成戒毒個案擔心下次來接受治療時，會遇到警察或被拍攝、辨識身分，是否已經建立一致、明確的書面規範，避免民眾誤以為領取針具或接受治療，可能被警方鎖定。

「反毒是正確的方向，藥癮減害也是必要的措施。」石崇良說，減害政策不等於鼓勵吸毒，自提供清潔針具，降低傳染病傳播及相關健康風險，透過美沙冬替代治療，協助鴉片類藥癮者逐步離開毒品市場，回到公共衛生與醫療體系，接受專業的藥癮治療。

石崇良表示，減害服務不受干擾是計畫成功的重要因素，因此需避免成癮者的標籤化及保障隱私，可近性同樣是成功的關鍵之一，因此不論是提供替代治療藥物，或進行清潔針具交換等，都須讓有需求的人能方便取得，才能真正發揮效果。

石崇良 林月琴 蔣萬安

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