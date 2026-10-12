民調／川習二會後民意轉變 逾7成認台灣威脅在內部朝野對立

民主文教基金會今發布「川習二會」後民調，逾7成民眾認為台灣最大威脅並非中國，而是內部缺乏長期的戰略規畫、朝野對立及社會分歧；4成7的受訪者認為台灣不能再依賴美國對抗中國；若中國大陸加速推動和平統一，逾5成受訪者認為美國將保持中立不介入。

對於民調提問「中國大陸與美國持續進行高層談判，台灣會被當成美國的籌碼」看法，有39.4％受訪者同意、41.9％不同意；「台灣不統、不獨現狀，已發生變化，很難繼續維持」，有33.5％受訪者同意、44.9％不同意。另外，「台灣的命運不應該只由中國和美國決定，應該主動跟中國大陸談判，才不會變成大國利益交換的籌碼」，有50.2％受訪者同意、33.0％不同意；此外，民調顯示，最大威脅警報不是在對岸，有71.5%受訪者壓倒性同意台灣內部缺乏戰略規畫、朝野對立及社會分歧。

政大選研中心研究員、政治系教授陳陸輝分析，民調顯示民眾知曉川習會呈現五五波，高學歷與政黨傾向鮮明者，對外部變局有高敏感度，但小學以下學歷僅23%知道有中美元首會談，中立選民僅38.6%知曉；從預期美國是否介入有50.4%受訪者認為美國會保持中立、不介入，以及47.6%受訪者同意不能再單純依賴美國，其中20至29歲的年輕世代高達59.4%認知不能單靠美國。

陳陸輝指出，台灣不統不獨現狀正面臨挑戰，雖然有44.9%民眾認為因中美關係改變，現狀尚能維持，但有33.5%民眾認為現狀已發生變化，很難繼續維持，其中20至29歲世代，高達46.2%同意現狀已改變難以維持。

「川習二會」民調係由艾普羅行銷市場研究股份有限公司負責執行，調查對象全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期10月4至7日，由調查人員進行電話訪問，有效樣本1074人、拒訪569人。資料處理依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。抽樣誤差95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。