怎麼可能在社區發放毒品！李彥秀反毒惹議 社工抗議要求道歉

國民黨立委李彥秀日前在反毒活動中，指稱未來社區可能出現社工人員提供毒品給藥癮者的情況，引發社工界強烈反彈。台北市社會工作人員職業工會今天上午前往李彥秀位於台北市南港區的服務處抗議，高喊「李彥秀道歉」、「社工不是政治工具」，要求停止汙名化社工及藥癮者，避免錯誤資訊破壞台灣推動多年的毒品減害政策。

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現場大批社工集結，但李彥秀服務處並未開門回應。抗議現場由警方維持秩序及拒馬阻隔，工會將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。

這場爭議起於李彥秀9日出席「向毒說不，我的孩子我守護」活動，她說社區原本是民眾跳舞、運動的地方，未來卻可能變成社工人員提供毒品、藥物治療成癮者的場所，質疑將對社區安全造成危害。相關言論引起社工團體不滿，認為將減害政策曲解為「社工在社區發毒品」，不僅與實際制度不符，也可能加深民眾對藥癮者的恐懼。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸表示，社工長期投入藥癮防治、弱勢家庭支持及社區服務，主要工作是協助個案連結醫療、心理與社會福利資源，並非提供毒品。李彥秀的說法讓第一線社工蒙受汙名，也可能使藥癮者因擔心遭到歧視，更不願意尋求協助。

沈曜逸指出，台灣毒品減害政策仰賴醫師、護理師、心理師、社工及警政等跨專業合作，經過多年努力才逐步建立服務體系。政治人物若以不精確的說法引發社會恐慌，恐削弱民眾對公共衛生政策的信任，甚至影響藥癮者接受治療及重返社會的機會。

現場也有社工教育工作者到場聲援，一名科技大學教師表示，社會工作強調實證基礎及專業倫理，無論大學課程或社區實務，都不會將「發放毒品」視為社工職責。不少教育人員擔憂，政治人物具有高度傳播影響力，一句缺乏事實基礎的發言，可能抵銷社工長期在社區建立的信任關係。

具有醫師背景的台灣基進黨港湖議員參選人吳欣岱指出，外界應清楚區分清潔針具、美沙冬替代治療及社工服務。清潔針具是為降低共用針具造成的血液傳染病風險，美沙冬則是在醫療管理下提供的鴉片類藥物使用障礙治療，與任意發放非法毒品完全不同。社工負責的是家庭支持、資源連結及協助個案復原，三者不能混為一談。

吳欣岱強調，汙名化藥癮者也可能產生醫療風險。若患者擔心遭到歧視而隱瞞藥物使用史，將影響醫師評估病情及提供適當治療。台灣的毒癮防制工作已經走過390年，轉為「醫療戒癮、危害減量與社會復歸」，如今卻淪為政治工具，讓大眾產生恐懼與排他心理。

工會強烈表達不滿，且抗議現場設有警方維持秩序及拒馬阻隔，無法將陳情書送至服務處內，社工團體將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。沈曜逸強調，反毒是社會共同目標，但防治政策應建立在科學證據與專業分工之上，不能因政治攻防犧牲第一線工作者及需要協助的弱勢族群，呼籲李彥秀公開澄清並正式道歉。

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