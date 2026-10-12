快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

怎麼可能在社區發放毒品！李彥秀反毒惹議 社工抗議要求道歉

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
抗議現場設有警方維持秩序及拒馬阻隔，工會將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。記者廖靜清／攝影
抗議現場設有警方維持秩序及拒馬阻隔，工會將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。記者廖靜清／攝影

國民黨立委李彥秀日前在反毒活動中，指稱未來社區可能出現社工人員提供毒品給藥癮者的情況，引發社工界強烈反彈。台北市社會工作人員職業工會今天上午前往李彥秀位於台北市南港區的服務處抗議，高喊「李彥秀道歉」、「社工不是政治工具」，要求停止汙名化社工及藥癮者，避免錯誤資訊破壞台灣推動多年的毒品減害政策。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

現場大批社工集結，但李彥秀服務處並未開門回應。抗議現場由警方維持秩序及拒馬阻隔，工會將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。

這場爭議起於李彥秀9日出席「向毒說不，我的孩子我守護」活動，她說社區原本是民眾跳舞、運動的地方，未來卻可能變成社工人員提供毒品、藥物治療成癮者的場所，質疑將對社區安全造成危害。相關言論引起社工團體不滿，認為將減害政策曲解為「社工在社區發毒品」，不僅與實際制度不符，也可能加深民眾對藥癮者的恐懼。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸表示，社工長期投入藥癮防治、弱勢家庭支持及社區服務，主要工作是協助個案連結醫療、心理與社會福利資源，並非提供毒品。李彥秀的說法讓第一線社工蒙受汙名，也可能使藥癮者因擔心遭到歧視，更不願意尋求協助。

沈曜逸指出，台灣毒品減害政策仰賴醫師、護理師、心理師、社工及警政等跨專業合作，經過多年努力才逐步建立服務體系。政治人物若以不精確的說法引發社會恐慌，恐削弱民眾對公共衛生政策的信任，甚至影響藥癮者接受治療及重返社會的機會。

現場也有社工教育工作者到場聲援，一名科技大學教師表示，社會工作強調實證基礎及專業倫理，無論大學課程或社區實務，都不會將「發放毒品」視為社工職責。不少教育人員擔憂，政治人物具有高度傳播影響力，一句缺乏事實基礎的發言，可能抵銷社工長期在社區建立的信任關係。

具有醫師背景的台灣基進黨港湖議員參選人吳欣岱指出，外界應清楚區分清潔針具、美沙冬替代治療及社工服務。清潔針具是為降低共用針具造成的血液傳染病風險，美沙冬則是在醫療管理下提供的鴉片類藥物使用障礙治療，與任意發放非法毒品完全不同。社工負責的是家庭支持、資源連結及協助個案復原，三者不能混為一談。

吳欣岱強調，汙名化藥癮者也可能產生醫療風險。若患者擔心遭到歧視而隱瞞藥物使用史，將影響醫師評估病情及提供適當治療。台灣的毒癮防制工作已經走過390年，轉為「醫療戒癮、危害減量與社會復歸」，如今卻淪為政治工具，讓大眾產生恐懼與排他心理。

工會強烈表達不滿，且抗議現場設有警方維持秩序及拒馬阻隔，無法將陳情書送至服務處內，社工團體將寫有要求李彥秀道歉的標語貼在拒馬上。沈曜逸強調，反毒是社會共同目標，但防治政策應建立在科學證據與專業分工之上，不能因政治攻防犧牲第一線工作者及需要協助的弱勢族群，呼籲李彥秀公開澄清並正式道歉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 李彥秀 毒品 反毒 社工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

社工工會衝服務處抗議 李彥秀：社工權益不應成政治鬥爭工具

興奮劑成癮新興毒品難用藥物替代治療 仰賴心理介入

毒品減害政策成選戰焦點 石崇良：政治口水讓大家對減害計畫有所曲解

蔣萬安、沈伯洋毒品政策交鋒 兩大醫界團體發聲：減害不等於鼓勵吸毒

相關新聞

周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

怎麼可能在社區發放毒品！李彥秀反毒惹議 社工抗議要求道歉

國民黨立委李彥秀日前在反毒活動中，指稱未來社區可能出現社工人員提供毒品給藥癮者的情況，引發社工界強烈反彈。台北市社會工作人員職業工會今天上午前往李彥秀位於台北市南港區的服務處抗議，高喊「李彥秀道歉」、「社工不是政治工具」，要求停止汙名化社工及藥癮者，避免錯誤資訊破壞台灣推動多年的毒品減害政策。

立院排反毒專案報告 沈伯洋樂見：幫我闢謠、衛教的大型現場

立法院衛環委員會今早安排跨部會反毒專案報告，綠營立委質疑是將選舉戰場延伸。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談，受訪時表示，安排這樣專案報告很好，就是大型幫沈伯洋闢謠、衛教的現場，也算是正面的一件事。

社工工會衝服務處抗議 李彥秀：社工權益不應成政治鬥爭工具

社工師工會團體今上午前往國民黨立委李彥秀南港服務處抗議，要求她對日前發言稱「社工恐在社區提供毒品給吸毒者」公開道歉。李彥秀表示，她完全認同社工師全聯會關於反毒政策及社工職能的主張，社工不是毒品提供者，不應傷害社工專業與社區安全，社工權益也不應成為政治鬥爭與抹黑的工具。

影／毒品防制議題成為選戰焦點 石崇良嘆政治口水曲解政策

毒品防制議題成為選戰焦點，立法院社福及衛環委員會排定邀請衛福部長石崇良等部會首長，就「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」進行專題報告並備質詢。石崇良於會前接受媒體聯訪，重申減害計畫絕無發放毒品，並對近期政策遭政治口水扭曲表達無奈。

被攝影機敲到頭 韓國瑜深夜轉發媒體貼文：這個標題好幽默

立法院長韓國瑜昨天出席第七十四屆華僑節慶祝大會時，遭大批媒體包圍，意外被攝影機撞到頭，當場開玩笑反問攝影記者「你是不是民進黨派來的？」深夜更轉發媒體以「快訊／韓國瑜被敲到頭！」為題的貼文，並留言「這個標題好幽默」，引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。