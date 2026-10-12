影／川習二會後...民主文教基金會公布民調 顯示台內部問題是最大危機

民主文教基金會今天發布「中美習川會二會後 台灣民心思變？」民調，結果顯示高達71.5%非常同意及還算同意台灣現在最大危機不是中國大陸的國力與軍力威脅，而是台灣內部缺乏長期戰略規畫，以及朝野對立、社會分歧；有高達55%同意台灣未來走向應該在特定前提下，開啟談判對話。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，過去美國基於國家利益考量，並不樂見兩岸和平統一，甚至採取以台制華的戰略，也給民進黨推動務實台獨的機會，當中美兩國實力對比愈趨接近，美國當然樂見兩岸中國人以和平方式解決台灣問題，現在有美國智庫學者明確表明美國應該明確表態不應涉入台海間的問題，尤其是要表態不應該出兵，這並不違反台灣關係法；事實上美國自1970年代，美國與中國建立正常關係起，美國就表示是一個中國政策，期待兩岸中國人以和平方式解決台灣問題，到了現在台灣民眾是否了解兩岸問題的根源就很重要，所以接續要關心兩岸問題。

民調結果顯示，今年2次川習會談來討論中美關係新定位，非常同意與還算同意台灣不能依賴美國對抗中國的說法有47.6%；中美高層持續談判，台灣是否被當成美國籌碼的說法，同意有39.4%、不同意有41.9%；中國大陸藉中美關係改變加速推動和平統一，美國可能保持中立有50.4%；中美關係改變，台灣不統、不獨現狀的細微改變是否很難持續的說法，同意有33.5%、不同意有44.9%；兩岸民意各自面對民意壓力，中國大陸希望統一與台灣主流民意維持現狀是否讓兩岸陷入僵局，同意的有54%；如果兩岸一直僵持對台灣比較不利有31.1%、對中國大陸比較不利有31.9%；對於台灣命運不應由中美決定，應該主動與中國大陸談判，才不會變成大國利益交換籌碼，同意有50.2%。

桂宏誠說，既然美國很可能放鬆對台海兩岸棋局的操控，那台灣人是否應該理解九二共識、一個中國的政策在民進黨執政以來已經被揚棄，才造成現今安全與和平的問題需要面對，至於是否應該重返一個中國原則，九二共識的互信基礎，進而和平交流、融合，邁向統一的過程，這是台灣人自己的選擇，這樣的選擇也會讓美國揚棄操控的棋局，希望下一步能再做民調，了解民眾對一個中國原則及兩岸談判的內容與想法。