立院排反毒專案報告 沈伯洋樂見：幫我闢謠、衛教的大型現場

立法院衛環委員會今早安排跨部會反毒專案報告，綠營立委質疑是將選舉戰場延伸。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談，受訪時表示，安排這樣專案報告很好，就是大型幫沈伯洋闢謠、衛教的現場，也算是正面的一件事。

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沈伯洋說，這次不僅是對他的造謠，其實對第一線毒品防治非常大的傷害，第一線工作人員相當氣憤，希望得到道歉。而立法院今安排這樣的專案報告，雖然有其他委員持續造謠，但也很好，就是大型幫沈伯洋闢謠的現場。

他說，內容可能包含第一線減害是這樣做、美沙冬是毒品也是藥品、原來社工個案輔導介入是這樣做等，委員們想要幫忙闢謠很不錯，「尊重專業、成為大型衛教現場，也是很正面的一件事。」

另外，媒體問到早上民眾黨主席黃國昌接受廣播專訪講到，沈伯洋以前在立院時對他大呼小叫。沈伯洋聽到問題後說，「黃國昌 說別人大呼小叫，我都不知道該怎麼回答這題了。」

沈伯洋回應，過去幾年立院發生很多令人遺憾事情，現在民眾對立法院的滿意度低、不滿意度高；而大家可以翻他以前文章，一堆朋友都說他算是溫和的人，那為什麼在立法院那麼常吵架，很大原因就是踩到國安、誇張的事情，遇到這些事情本來就要嚴正地和對方講這是錯誤的事情。

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