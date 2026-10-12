聽新聞
0:00 / 0:00
社工工會衝服務處抗議 李彥秀：社工權益不應成政治鬥爭工具
社工師工會團體今上午前往國民黨立委李彥秀南港服務處抗議，要求她對日前發言稱「社工恐在社區提供毒品給吸毒者」公開道歉。李彥秀表示，她完全認同社工師全聯會關於反毒政策及社工職能的主張，社工不是毒品提供者，不應傷害社工專業與社區安全，社工權益也不應成為政治鬥爭與抹黑的工具。
國民黨日前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，李彥秀在會中表示，社區原本是民眾每天跳舞、運動的地方，「以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人，來給毒品、毒藥，來致癮，這對社區而言是多大的危害」，相關言論引發社工界不滿，中華民國社會工作師公會全國聯合會要求李公開向社工道歉；台北市社會工作人員職業工會今天上午10時還前往李的南港區服務處抗議。
李彥秀今天表示，她完全認同「社工師全聯會」關於反毒政策以及社工職能的主張，堅決反對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去關於「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」的主張。
李彥秀指出，社工不是毒品提供者，更不應該傷害社工角色與職能及社區安全。成癮防治與減害應該依循「醫療機構提供美沙冬替代治療」的現行作法，受治者須在院所內、由醫療人員目視下服藥完成。社工是「社會安全網的守護者」，更是為黑暗點亮光明的人，她長期關注社工工作時間過長、壓力負荷過重、勞動條件不足等議題，爭取社工權益，對於基層社工的專業與付出，她非常感佩與敬重，社工的權益不應該成為政治鬥爭與抹黑的工具。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。