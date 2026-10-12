社工工會衝服務處抗議 李彥秀：社工權益不應成政治鬥爭工具

社工師工會團體今上午前往國民黨立委李彥秀南港服務處抗議，要求她對日前發言稱「社工恐在社區提供毒品給吸毒者」公開道歉。李彥秀表示，她完全認同社工師全聯會關於反毒政策及社工職能的主張，社工不是毒品提供者，不應傷害社工專業與社區安全，社工權益也不應成為政治鬥爭與抹黑的工具。

國民黨日前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，李彥秀在會中表示，社區原本是民眾每天跳舞、運動的地方，「以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人，來給毒品、毒藥，來致癮，這對社區而言是多大的危害」，相關言論引發社工界不滿，中華民國社會工作師公會全國聯合會要求李公開向社工道歉；台北市社會工作人員職業工會今天上午10時還前往李的南港區服務處抗議。

李彥秀今天表示，她完全認同「社工師全聯會」關於反毒政策以及社工職能的主張，堅決反對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去關於「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」的主張。

李彥秀指出，社工不是毒品提供者，更不應該傷害社工角色與職能及社區安全。成癮防治與減害應該依循「醫療機構提供美沙冬替代治療」的現行作法，受治者須在院所內、由醫療人員目視下服藥完成。社工是「社會安全網的守護者」，更是為黑暗點亮光明的人，她長期關注社工工作時間過長、壓力負荷過重、勞動條件不足等議題，爭取社工權益，對於基層社工的專業與付出，她非常感佩與敬重，社工的權益不應該成為政治鬥爭與抹黑的工具。