松山機場遷建張景森發聲 蔣萬安：不謀而合

台北市長蔣萬安推松山機場遷建重大政策，行政院前政委張景森在臉書說松機遷建非蔣萬安發明，反是民進黨在台北市地方選舉中主張30多年政策。若民進黨連自己過去長期主張都可因選舉改變，選民會怎麼看？蔣萬安今也呼應張景森，表示認同，與張的主張、相關看法不謀而合。

蔣萬安今天上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，對於張景森對松山機場遷建的意見，媒體今天問蔣，怎麼看行政院前政委張景森稱支持遷建，但不代表支持蔣政見，認為不應該拿這當選舉操作，並說民進黨過去也有提類似政策，也質疑說民進黨是不是為選舉改變立場？

蔣萬安今天訪表示，其實他很認同張景森前政委的主張，可以說，相關的看法不謀而合。蔣說，也就是現在為台北以及為台灣打造下一個AI黃金世紀，其實著眼的是為台北市接下來數十年甚至百年的都市計畫來著想。

蔣說，其實松山機場已經90年，它其實見證了台灣整體包括經過風雨飄搖以及經濟起飛的時候。當然任何一個偉大建設也終究有落幕的一刻。也因此，當迎來AI科技的時代，是不是應該也要持更開放的態度來擁抱這樣的AI浪潮，是不是給台北市一個可以再次向上提升的機會？

蔣萬安說，所以他非常願意務實地來跟中央討論、溝通，來克服各項目前遇到的困難跟限制。就像當時面對輝達要來選擇落腳北士科一樣，也謝謝中央的協助，才能和台北市政府一起完成這樣一個世界級的招商。