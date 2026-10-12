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影／毒品防制議題成為選戰焦點 石崇良嘆政治口水曲解政策

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會，就減害計畫成效與防毒作為進行專題報告。記者張文玠／攝影
衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會，就減害計畫成效與防毒作為進行專題報告。記者張文玠／攝影

毒品防制議題成為選戰焦點，立法院社福及衛環委員會排定邀請衛福部石崇良等部會首長，就「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」進行專題報告並備質詢。石崇良於會前接受媒體聯訪，重申減害計畫絕無發放毒品，並對近期政策遭政治口水扭曲表達無奈。

 石崇良受訪時強調，「政府絕不會去發放毒品，這點必須再次重申」。 石崇良表示近期一陣子的政治口水，導致各界在減害計畫上有相當多曲解，減害計畫在國際上已被證實非常成功，他會利用在立法院報告的機會向社會大眾說清楚，期盼各界繼續支持這項良善政策；至於民間團體或個人表達意見，在民主社會中都予以尊重。 

此外，針對立法院預算中心報告指出少子化政策成效不彰、建議精進作為，石崇良回應，造成低生育率的背後因素非常多元，行政院在今年5月已重新盤點並提出人口對策新戰略，目前已展開全面性政策介入，相關作為仍需要一段時間持續觀察評估。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會，就減害計畫成效與防毒作為進行專題報告，會前接受媒體聯訪。記者張文玠／攝影
衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會，就減害計畫成效與防毒作為進行專題報告，會前接受媒體聯訪。記者張文玠／攝影

石崇良 毒品 衛福部

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