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被攝影機敲到頭 韓國瑜深夜轉發媒體貼文：這個標題好幽默
立法院長韓國瑜昨天出席第七十四屆華僑節慶祝大會時，遭大批媒體包圍，意外被攝影機撞到頭，當場開玩笑反問攝影記者「你是不是民進黨派來的？」深夜更轉發媒體以「快訊／韓國瑜被敲到頭！」為題的貼文，並留言「這個標題好幽默」，引發關注。
韓國瑜昨上午出席第七十四屆華僑節慶祝大會，進場時大批媒體上前採訪，過程中不慎遭攝影機撞到頭。韓國瑜隨即指著自己的頭，開玩笑說「這頭壯齁？」攝影記者關心詢問「還可以嗎？」韓國瑜則笑回「你是不是民進黨派來的？」
韓國瑜深夜還轉發媒體以「快訊／韓國瑜被敲到頭！」為題的貼文，並寫下「這個標題好幽默」，隨後又留言「原來大家都有看新聞」、「怎麼都還沒睡」、「大家辛苦了」、「每個人都不容易」等，展現幽默一面，也引發討論。
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