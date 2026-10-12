【重磅快評】被川普出賣的烏克蘭也曾是「山巔之城」

美伊戰爭導致能源飆漲，不利共和黨選情。川普為壓低柴油價格向俄國總統普亭求助，宣布放寬俄國柴油出口制裁。就在同時，美烏歐三方代表在邁阿密研擬俄烏停火方案，美方威脅烏國若繼續攻擊俄羅斯能源設施，將停止分享情報。川普還點名澤倫斯基是無法達成停火協議，導致美國柴油價格上漲元凶，公開要求烏國總統儘快換人。

民進黨執政一直往烏克蘭路線奮進，賴總統恐怕沒想到，他的國慶演說主題「打造山巔之城」，原是向美國表忠的政治宣示，竟意外與烏克蘭交會在國運十字路口。

「山巔之城」是多位美國總統重要的政治修辭，冷戰時的雷根用作比擬美國領導反共、捍衛民主自由，被全球廣為引用。俄烏戰爭初期，基輔被西方輿論奉為「發光的山巔之城」與「民主希望的燈塔」。澤倫斯基在各國演說，宣稱烏克蘭人流血捍衛「自由世界的普世價值」，阻擋威權獨裁擴張，因此西方基於道德正義，必須無限支持。

這個論調與賴總統國慶談話如出一轍，他說「台灣不讓威權侵蝕民主自由，守護台海與印太的和平穩定現狀」，以此呼籲印太民主國家聯合防範區域現狀被改變。賴清德才宣示台灣版山巔之城，怎料烏克蘭版就被出賣，何其荒謬諷刺！

澤倫斯基怒嗆川普開放俄油是支持俄國繼續攻烏，「烏克蘭談判團隊被當作煙霧彈」。但當川普點名烏國換總統時，小澤還是改口接受川普的「能源停火」。這般委曲，賴清德應能體會一二。

川習二會在二戰史觀達成部分共識。賴總統無法反駁，以免破壞美中元首對話。對內他用宏偉的基督教典故包裝台灣侷促的處境；對外，在美中即將展開新一輪競爭管理的關鍵節點，試圖用華府聽得懂的語言，將自身安全與大國利益深度綁定。卻立即被川普出賣烏克蘭一事，狠狠打槍。

澤倫斯基是在美國支持下長期抗俄，但當川普基於控制通膨、大選成敗等，決定背著烏克蘭與普亭達成協議時，烏國最受華府肯定的自我防禦反擊，瞬間就被川普說成「故意給美國農民和牧場主製造麻煩」。賴政府不該引以為戒嗎？

雖然台灣的山巔之城建築在「護國群山」上，但群山受制於關稅政策，已陸續遷往美國。川普拿中斷情報供應脅迫烏國妥協，這和無限期延遲對台軍售，「提醒」賴政府遠離台獨紅線不得挑釁北京，顯然異曲同工。除去政治修辭的山巔之城，實則建造在劇烈碰撞的地緣政治板塊上。