鄭麗文：台灣勿淪為「最危險導火線」

日本新潮社旗下、涵蓋國際政經與人文議題的數位媒體「新潮ＱＵＥ」，日前刊登國民黨主席鄭麗文專訪。鄭在專訪中強調，國民黨追求和平、穩定的兩岸關係，是為了守護台灣的民主、自由與繁榮；台灣應主動爭取和平、掌握自己的未來，為降低台海風險提出可行的解決方案。

針對部分日本社會對國民黨的誤解，鄭麗文表示，國民黨一直非常重視對日關係。過去十年，國際反中氛圍升高，加上民進黨的政治操作，使國民黨被貼上不符合實際立場的標籤。她就任黨主席以來，持續加強與國際社會溝通，希望讓日本及歐美各界認識國民黨真正的樣貌，理解兩岸和平的意義。

鄭麗文表示，國民黨希望台灣不再成為「最危險的導火線」，而能為和平發揮積極作用；追求和平並非要求台灣單方面妥協，更不是犧牲民主、自由與繁榮，而是要守護這些價值；穩定、健全的兩岸關係，必須建立在相互尊重與相互理解的基礎上。

鄭麗文說，民進黨雖然高舉台灣主體性，執政結果卻使許多人不再相信台灣能夠主導自己的命運；若無法發揮自身主導權，台灣就可能淪為大國博弈的籌碼，因此必須積極追求和平，重新掌握自己的未來。

鄭麗文認為，民進黨長期過度使用「反中牌」，隨著民眾對戰爭風險的警覺提高，這套操作已開始失去效力。為了選舉利益利用對立情緒，只會將台灣推向更危險的處境。