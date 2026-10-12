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陸批賴總統謀獨 我外交部重申互不隸屬

聯合報／ 記者賴錦宏陳熙文／連線報導

針對賴清德總統國慶談話，大陸國防部發言人陳曦昨回應，賴清德頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂「大陸軍事威脅」，煽動兩岸對立對抗，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。他聲稱，台獨與台海和平水火不容，堅決打擊台獨分裂勢力。

我外交部昨發出新聞稿，重申中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識；台灣的前途只能由台灣二三○○萬人民共同決定，中國無權置喙。

外交部並再次呼籲北京當局，應正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。

另外，近日率「日本國會議員國慶祝賀團」訪台的日本台灣友好議員聯盟會長、眾議員古屋圭司指出，賴清德總統國慶講話提到要打造台灣「山巔之城」，他感受到賴總統有決心保衛台海和平與穩定。

中共中央機關報人民日報昨發表評論，賴清德講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗。大陸國防部發言人陳曦稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現況。

國慶 以武謀獨 大陸國防部 賴清德

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