聽新聞
0:00 / 0:00
陸批賴總統謀獨 我外交部重申互不隸屬
針對賴清德總統國慶談話，大陸國防部發言人陳曦昨回應，賴清德頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂「大陸軍事威脅」，煽動兩岸對立對抗，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。他聲稱，台獨與台海和平水火不容，堅決打擊台獨分裂勢力。
我外交部昨發出新聞稿，重申中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識；台灣的前途只能由台灣二三○○萬人民共同決定，中國無權置喙。
外交部並再次呼籲北京當局，應正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。
另外，近日率「日本國會議員國慶祝賀團」訪台的日本台灣友好議員聯盟會長、眾議員古屋圭司指出，賴清德總統國慶講話提到要打造台灣「山巔之城」，他感受到賴總統有決心保衛台海和平與穩定。
中共中央機關報人民日報昨發表評論，賴清德講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗。大陸國防部發言人陳曦稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。