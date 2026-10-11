國民年金法本周拚出委 藍委批政院修法沒過就放追加預算「強迫埋單」

行政院今年初通過「國民年金法」送入立法院審議，其中調高老年基本保證年金到多少金額，是朝野爭論重點。賴清德總統前日在國慶演說上，提到除規畫明年普發每人1萬元外，也將調升老農津貼、國民年金及6大社福津貼，並將津貼納入追加預算。國民黨立委廖偉翔批評，行政院在修法尚未定案、就將相關經費編入追加預算，作法有本末倒置之嫌、強迫埋單，而國民黨籍召委陳菁徽本周排審，要拚把國民年金法修正草案送出委員會。

現行國民年金法第54條之1規範，老年年金給付加計金額、老年基本保證年金等金額3500元，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金4700元。

行政院年初通過國民年金修正草案，調高老年年金給付加計金額、老年基本保證年金至5000元、身心障礙年金給付基本保障，及身心障礙基本保證年金金額調整為6715元，除原有4年調整機制外，新增主管機關應每2年檢討一次，且消費者物價指數較前次調整成長率達3%時，應即時公告調整。朝野立委及黨團提案版本沒共識，立法院衛環委員會7月22日擬送朝野協商最後喊卡。

賴清德總統日前在國慶演說上，除提到規畫明年普發每人1萬元，也將調升老農津貼、國民年金及6大社福津貼，且津貼預算已經編入今年度追加預算中。國民黨立委廖偉翔說，社福津貼的調整涉及長期、持續性的政府支出，必須有完整的法律依據與財源規畫，不能只靠總統在國慶演說中的政策宣示。

廖偉翔批評，行政院在修法尚未定案、朝野對調整幅度仍未取得共識前，就將相關經費編入追加預算，作法有本末倒置之嫌。程序應該先完成修法，確立給付標準與調整機制，再依法編列預算，讓政府未來每年都有明確的法律義務，而不是預算先行、法律在後。