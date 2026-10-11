快訊

「黑道狀元」董念台病逝 8年前娶小33歲嫩妻自嘲「美女與野獸」

韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

鴻海在列…遭控侵權美國啟動337調查 公司回應了

黃國昌：韓國瑜站在公道一方 不管怎麼樣被抹黑 多數台灣人民做他後盾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（前中）今天表示，立法院長韓國瑜站在公道、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（前中）今天表示，立法院長韓國瑜站在公道、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。記者邱瑞杰／攝影

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞，提及「假民主、真獨裁」成為話題。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，韓國瑜是站在公道的一方、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

韓國瑜昨在國慶大會致詞時，喊話賴清德總統應積極解決行政與立法院間的對立問題，指台灣民主不能被全世界視為「假民主、真獨裁」，成為今天輿論焦點。

黃國昌今天下午出席民眾黨基隆市議員李文耀競選總部成立茶會時說，韓國瑜在國慶典禮一番感人肺腑的談話，其實是發出了正義之聲，講出了非常多台灣人民，大家共同的心聲。台灣不應該成為一個，說實話就要被出征，說實話就要被抹黑的社會。

黃指從去年開始的「大惡罷」，已經造成了台灣社會非常深的裂痕，現在社會上面的對立跟衝突，事實上不是台灣人原本和善應該要有的樣子。

黃國昌表示，他相信韓國瑜承受了非常多的壓力，但是做一個立法院的大家長，站在國會的角度，要求賴清德總統，要求行政院院長卓榮泰遵守憲法，這是民主憲政的ABC。不管韓國瑜怎麼樣被抹黑攻擊，當他是站在的公道的一方，是站在正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

韓國瑜 黃國昌 台灣人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

國慶三願 韓國瑜：別讓台灣被認為是「假民主、真獨裁」

韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

相關新聞

黃國昌：韓國瑜站在公道一方 不管怎麼樣被抹黑 多數台灣人民做他後盾

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞，提及「假民主、真獨裁」成為話題。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，韓國瑜是站在公道的一方、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

日台無人機具互補性 古屋圭司籲應加速推動合作

日本台灣友好議員聯盟訪台祝賀我國國慶，聯盟會長、自民黨籍眾議員古屋圭司今天呼籲台日應加速在無人機領域的合作，認為彼此擁有的產業優勢剛好可以互補。

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 翁曉玲：應以「鐵拳教育」捍衛國會尊嚴

針對立法院長韓國瑜昨日在國慶大會致詞時，脫稿痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰。國民黨立委翁曉玲今天表示，賴總統上任以來，不斷製造憲政爭議，韓院長數度苦口婆心的規勸，但執政者依舊傲慢，甚至變本加厲。當愛的教育一再失靈，立法院應該以「鐵拳教育」畫出底線，捍衛國會尊嚴與憲政秩序。

日媒專訪／鄭麗文批民進黨高喊台灣主體性 卻讓台灣失去主導權

日本新潮社（立場偏保守、右翼）旗下、涵蓋國際政經與人文議題的數位媒體「新潮QUE」，9日刊登國民黨主席鄭麗文專訪，她強調，國民黨追求和平、穩定的兩岸關係，正是為了守護台灣的民主、自由與繁榮。台灣應主動爭取和平、掌握自己的未來，為降低台海風險提出可行的解決方案。

賴總統國慶談完善育兒 立院預算中心：津貼逾2101億 生育率仍探底

賴清德總統今在國慶大會發表演說，聚焦民生經濟以及完善育兒、長照、住宅及人才支持等。不過，立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，116年度預算達2101億餘元，但114年度總生育率僅0.695人，認為持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。

美中台關係操之在人 朝野和解操之在我

今年雙十國慶，賴清德總統與立法院長韓國瑜分別發表談話，賴總統樂見美中透過對話管理競爭，韓國瑜呼籲維護美台關係與兩岸和平。兩人最大的交集，其實就是台灣需要團結。然而，面對詭譎多變的國際局勢，美中台關係有太多因素操之在人，賴總統真正能夠操之在我的，就是化解朝野對立，先讓台灣從內部團結起來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。