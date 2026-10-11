無畏中國威脅 加拿大跨黨派議員慶雙十、啟程訪台

儘管中國早前曾發出警告，但加拿大60多位跨黨派議員近期出席在渥太華和溫哥華舉辦的國慶酒會，多位議員並於今天出發訪問台灣。

中國駐加拿大大使王鏑於4月底接受加拿大環球郵報（Globe and Mail）訪問時警告加拿大，若想繼續和中國推進關係，台灣是不可逾越的「紅線」，包括加拿大軍艦穿越台灣海峽，以及加拿大國會議員與台灣官方接觸，都違反了「一個中國」原則。

面對北京威脅警告，加拿大參眾議員不為所動，不僅用「口」支持台灣，也用「腳」支持台灣。

加台國會議員友好協會主席、自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro），及保守黨負責外交事務的眾議員鄧肯（Eric Duncan）和新民主黨眾議員關慧貞（JennyKwan）等多位跨黨派眾議員今天啟程訪問台灣，希望學習台灣的民主韌性和經濟張力，期盼進一步推動台加兩國間的務實交流。

駐加拿大代表處於7日在渥太華城堡酒店舉辦國慶酒會，60多位參眾議員出席力挺台灣，逾400位各界嘉賓共襄盛舉。

史葛洛表示，台加雙方共享民主、自由、人權與法治，台灣展現的民主韌性、創造力與科技領導力令人欽佩，值此全球局勢日益嚴峻之際，理念相近國家間合作更顯重要。

鄧肯提及中國在加拿大進行外國干預，甚至恐嚇威脅加拿大人，保守黨會堅定支持台裔加人社群，共同對抗北京削弱加國民主制度的企圖。

關慧貞感謝台灣和台裔加拿大人長期對加拿大的支持和貢獻，並稱加拿大在尋求降低對美貿易依賴之際，絕不能忽略台灣；在動盪的地緣政治關係中，更要負起中等強權之責任來支持台海和平。她說訪問台灣時，特別想向台灣取經、學習如何抵禦外國干預。

魁人政團黨魁布朗謝（Yves-François Blanchet）上個月率領多位黨團成員訪台。第一次訪問台灣的他表示，台灣之行給予他極大震撼，「我在金門與戰地指揮官會談，他們矢志與該孤島共存亡，充分展現台灣人民面對中國威脅時的勇氣與決心。難怪台灣雖然小、力大無窮，無論在經濟、科技、醫療等多方面，台灣都傲視全球」。

他並公開支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也支持台灣參與世界衛生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）等國際機構。

駐加拿大代表曾厚仁表示，回顧歷史，台灣曾多次被外界看衰，仍然一次次堅定走出自己的路，也許正因經歷不少風雨，台灣人淬鍊出「吃苦當吃補」的精神，反而一路攀高、成績斐然，「在COVID-19疫情時，台灣抗疫模式成為世界典範；在AI浪潮席捲全球中，台灣占據無可替代的硬體核心與供應鏈樞紐地位」。

渥太華的國慶酒會上，除了有經典台式料理外，還有亞伯達省厚切牛肉及西洋杉烤鮭魚等海陸料理，搭配台灣噶瑪蘭威士忌及加拿大當地啤酒，透過美食呈現台加水乳交融的友誼。

今天在溫哥華則有一場由大溫哥華台灣僑界聯合會主辦的國慶晚宴，現場500多人將整個餐廳擠得水洩不通。

出席溫哥華晚宴的自由黨議員張瑋麟（WadeChang）和保守黨2位議員甘恩（Aaron Gunn）、區澤光（Chak Au）在現場高聲祝賀中華民國台灣生日快樂，均強調挺台灣義不容辭、無所畏懼。區澤光也將啟程前往台灣訪問，在一場能源峰會上擔任主談人，為推動加台能源合作鋪路搭橋。

晚宴上最獨特的亮點非駐溫哥華辦事處長劉立欣莫屬。她上台致詞打破一貫循規蹈矩、擲地有聲模式，以「饒舌」（Rap）唱述了一段台灣的美好和台僑的團結，不僅歌詞寫得有張力，說唱的節奏和押韻都很到位，讓現場氣氛嗨到最高點。