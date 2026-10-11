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賴總統陪同恩史瓦帝三世 參訪陸軍航空飛行訓練指揮部

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

賴清德總統11日上午陪同史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King MswatiⅢ）前往臺南參訪陸軍航空飛行訓練指揮部。並表示，臺史建交58年，兩國邦誼深厚，飛訓部過去曾協助訓練史瓦帝尼飛行官及保修幹部，為兩國合作做出貢獻。期盼透過此次參訪，讓國王對臺灣有更進一步了解，未來持續深化合作，促進兩國邦誼更加穩固。

賴總統與恩史瓦帝三世國王抵達後，首先一同聽取模擬機系統介紹，並操作體驗模擬機，接著至展示區聽取各項直升機型及突擊車簡介。

隨後，賴總統致詞時表示，臺史建交已經58年，有非常深厚的情誼。很榮幸在一年一度的國慶日，歡迎恩史瓦帝三世國王暨祖瑪（Inkhosikati Make Zuma）王妃訪團參加我國國慶典禮。這也是恩史瓦帝三世國王第20次訪臺，可見國王對臺灣的支持與兩國邦誼的深厚。

賴總統指出，在昨天國慶慶典結束後，今天特別邀請恩史瓦帝三世國王來到臺南參訪。飛訓部肩負陸、海、空軍直升機飛行官及航保人員的教育訓練，是國軍航空人才的重要搖籃，而這份培育人才的經驗，也運用在臺灣與史瓦帝尼王國的合作上。

賴總統提到，飛訓部配合UH-1H直升機移交，曾於2019年至2020年間，協助訓練11位史瓦帝尼飛行官及保修幹部，並派遣教官前往史瓦帝尼傳授飛行與維修經驗。他要感謝參與這項任務的同仁，為兩國邦誼做出貢獻。

賴總統表示，稍早恩史瓦帝三世國王及祖瑪王妃也體驗模擬機訓練，國王宛如天生的飛行員，飛行非常平穩、技術很好，因此也特別頒發證書給國王，並邀請國王登上黑鷹直升機，體驗模擬飛行與實際坐在黑鷹直升機座艙內的不同感受。

恩史瓦帝三世國王致詞時，首先感謝賴總統邀請訪團參訪陸軍飛訓部。並提到，昨（10）日參加臺灣的國慶大會，看到臺灣人民齊聚一堂歡慶國家生日，並展現對賴總統的愛戴與尊敬，感到印象深刻。同時，也感謝臺灣協助培訓史國飛行員及提供部分直升機。這些直升機已發揮重要作用，包括協助載送無法自行就醫或亟需緊急醫療救治的病患等。他要代表王母、史國政府及人民，向臺灣政府與人民表達誠摯感謝。

恩史瓦帝三世國王指出，在參訪過程中，他看到臺灣航空領域持續發展與進步，期待未來兩國持續深化交流，分享專業知識與經驗。最後，並再次感謝賴總統在昨日一系列的國慶活動後，今日仍親自陪同訪團參訪，體現臺史兩國的深厚友誼及相互尊重。也祝福臺灣蓬勃發展、取得更多成就，期盼臺史邦誼歷久彌堅。

史瓦帝尼 賴清德

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