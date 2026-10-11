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賴總統陪史瓦帝尼國王訪陸航飛訓部 盼促邦誼穩固

中央社／ 台南11日電

總統賴清德今天陪同友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King MswatiⅢ）參訪陸軍飛行訓練指揮部，盼恩史瓦帝三世對台灣有更進一步了解，促進兩國邦誼更加穩固。

賴總統與恩史瓦帝三世上午到台南參訪陸軍飛行訓練指揮部，除參觀在機棚內展示的軍用直升機，並安排恩史瓦帝三世體驗駕駛訓練模擬器，並實際坐進黑鷹直升機駕艙，全程由軍方人員陪同解說。

賴總統致詞表示，台灣與史瓦帝尼情誼深厚，飛訓部過去曾為配合直升機移交，協助史瓦帝尼飛行官及保修幹部，並派遣教官前往史瓦帝尼傳授飛行及維修經驗，這項任務為兩國邦誼做出貢獻。

賴總統表示，恩史瓦帝三世今天也體驗模擬器訓練，可說是「天生的飛行員」，飛行穩定，技術非常好，並親自坐進黑鷹直升機，體驗模擬器與實際駕艙的不同，希望這樣安排，能促進史瓦帝尼王國及恩史瓦帝三世對台灣有更進一步了解，未來也能有更多合作，促進兩國邦誼更加穩固。

恩史瓦帝三世表示，今天看到史瓦帝尼飛官到台灣受訓留下的照片資料，覺得非常感動，台灣曾援贈史瓦帝尼直升機，對史瓦帝尼可說是及時雨，扮演重要角色，面對氣候變遷及相關災害發生，直升機可為救災做出更多貢獻，善用機具及相關裝備進行緊急搜救。

他說，今天參訪看到台灣軍方展現優良裝備及訓練有素人員，學習到許多飛行方面相關知識，也希望未來雙方有機會能進行更多交流。

國王 史瓦帝尼 賴總統 黑鷹直升機

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