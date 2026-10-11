蔡英文訪美升級台灣敘事 聚焦國防科技凸顯矽谷樞紐地位

前總統蔡英文訪問舊金山一週，總結兩大重點包括在史丹佛大學演說、闡述台灣何以重要，以及與矽谷科技創投界交流、盼矽谷經驗也能回流台灣。這場卸任總統後首度訪美之行，也凸顯矽谷串聯台美的重要樞紐地位。

蔡英文訪問舊金山的行程接近尾聲，此行重頭戲是應史丹佛大學之邀，出席國防科技會議並參與智庫座談。兩場活動吸引上千人參與，聽眾包括前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）、前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul），以及大批國防、科技領域人士和關注台灣事務的史丹佛大學學生。場外更頻頻上演「追星」熱潮。

蔡英文此行低調，胡佛研究所（Hoover Institution）學者祁凱立（Kharis Templeman）接受中央社訪問表示，自蔡英文卸任總統起，史丹佛大學就一直力邀她來訪問。

祁凱立表示，胡佛研究所過去在接待台灣卸任總統時，確實面臨過一些壓力；但就他了解，這次並沒有人企圖向史丹佛或胡佛研究所施壓，「即使有也不會奏效」。

促成蔡英文到史丹佛的學生Gordon Kim告訴中央社，台灣在年會占有要角，因為「美國的國安戰略與世界的穩定，很大程度上取決於我們與夥伴的關係，尤其是台灣」；希望聽眾能直接聽到蔡英文的看法，她曾領導一個對美國與世界都極為重要的國家。

祁凱立也指出，蔡英文處於一個獨特的位置。台灣過去還沒有讓卸任總統繼續扮演某種「資深政治家角色」的傳統。蔡英文現在有一個絕佳機會，可以建立這樣的先例。

祁凱立分析，在7日國防科技會議中，蔡英文有機會與國防產業及矽谷從事尖端科技研發的人士會面，而現在要進行此類交流，「矽谷顯然比世界其他地方都更加合適」。

舊金山灣區是蔡英文卸任後訪美的第一站，也是唯一一站。從行程規劃上來看，除史丹佛大學兩場活動外，與矽谷科技創投界的公開或是閉門交流是此行的另一大重點。

熟悉美台事務的戰略創投顧問公司The FormosanaGroup管理合夥人葉介庭向中央社表示，科技、金融與地緣政治日益交織，「矽谷正是三者的交會點」，無論從地理距離或是它對全球產業與經濟的重要性來說，矽谷都扮演串聯台北與華府的重要角色。

葉介庭指出，過去幾十年來，美台科技產業鏈的建造就是依靠台灣與矽谷的連結，無論是台裔工程師與投資人的強大人脈，還是兩邊公司的切磋、互補與合作。顯然蔡英文也認為，要再提升美台關係，重點已經不止在純政治的台北華府兩地，而是在兩地之間的加州。

蔡英文此行除了向美國朋友展現台灣的韌性與實力，也連續兩日在校園掀起旋風，不少學者和學生更寫滿密密麻麻的筆記。史丹佛台裔學生張芳瑜（Tiffany Chang）說，蔡英文多次提到「韌性」，這不僅適用於台灣人民，也啟發學生「挫折並不等於失敗」。

學生陳佳陽（Eddie Chen）分享，蔡英文被問到「除半導體，台灣還可貢獻什麼」時，幽默回應「半導體還不夠喔」，令他印象深刻，強調台灣能合作貢獻之處還有很多。

蔡英文卸任總統的首次訪美行獲得肯定，也讓外界對她未來能扮演的角色有所期待。葉介庭指出，此行規劃和演說可感受得到蔡英文升級台灣敘事的企圖心。祁凱立則向記者表示，這趟訪問可視為蔡英文朝向在全球舞台發揮更大角色的重要基石。