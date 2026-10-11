日台無人機具互補性 古屋圭司籲應加速推動合作

日本台灣友好議員聯盟訪台祝賀我國國慶，聯盟會長、自民黨籍眾議員古屋圭司今天呼籲台日應加速在無人機領域的合作，認為彼此擁有的產業優勢剛好可以互補。

我國日前通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，預計在6年投入2400億元發展無人機產業，強化國防戰力，日本同樣致力於發展無人機，據傳擬在2027年至2031年度引進約5.2萬台用於遠程打擊、情報收集等任務的無人裝備。

古屋圭司認為，台日雙方在無人機等領域的技術合作極為重要，指台灣在這方面發展相當先進，日本則在零組件等領域具備優勢，呼籲雙方應發揮各自所長，推動技術合作。日本政府提出的「17個重要戰略領域」，與台灣具備優勢的半導體、人工智慧及機器人等領域，可以進一步展開合作。他認為，應積極加速推動這些領域的合作。

賴清德總統在演說中提到，山巔之城必須固若金湯，全民團結一心，是維護印太和平與穩定的關鍵力量，並指出，台灣會持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。

古屋圭司表示，他感受到賴總統維護台海印太穩定的決心；賴總統提及台灣正在強化國防能力，強調這是為了自我防衛，而不是為了發動戰爭，重點在於隨時做好準備，日本也是如此。

在台日防衛合作方面，古屋圭司指出，包括民間部門在內，雙方已進行各種合作。至於日本政府未來將如何推動，目前尚未有明確定案，但他認為有必要持續進行充分討論，日本台灣友好議員聯盟也已成立台日防衛合作專案小組，討論相關議題。