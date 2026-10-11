韓國瑜國慶脫稿批賴卓 翁曉玲：應以「鐵拳教育」捍衛國會尊嚴

針對立法院長韓國瑜昨日在國慶大會致詞時，脫稿痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰。國民黨立委翁曉玲今天表示，賴總統上任以來，不斷製造憲政爭議，韓院長數度苦口婆心的規勸，但執政者依舊傲慢，甚至變本加厲。當愛的教育一再失靈，立法院應該以「鐵拳教育」畫出底線，捍衛國會尊嚴與憲政秩序。

翁曉玲在臉書發文表示，韓院長在今年國慶典禮上發表重要談話，指台灣民主正面臨新的考驗。從去年針對在野黨立委發動的大罷免，到今年行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的法律案，台灣接連陷入政治對立與憲政危機。韓院長語重心長呼籲總統賴清德出面協調行政院與立法院的對立，若兩院持續陷入政治僵局，最終受害的將是國家治理與人民福祉。台灣的民主，不能讓全世界認為是「假民主、真獨裁」。

翁曉玲說，她非常認同韓院長的這番苦口婆心。只可惜，賴總統上任兩年多以來，展現的不是解決問題的能力，而是不斷製造問題的態度，確切來說是麻煩製造者，而非問題解決者。賴總統三不五時就拋出憲政炸彈，包括不提名大法官、不公布法律、縱容卓榮泰不副署法律、不編列預算等，一再挑戰憲政秩序，對於民意代表、專家學者及社會各界的建言充耳不聞，讓人看不見解決憲政危機的誠意，更看不見化解政治僵局的決心。

翁曉玲指出，她要向韓院長報告，賴清德或許有政治潔癖，卻缺乏應有的政治道德。他不尊重權力運作的規則，藐視民主與憲政法治，輸不起就報復的政治性格，正一步步侵蝕台灣的憲政民主。「言者諄諄，聽者藐藐」，韓院長數度苦口婆心地規勸賴總統與卓院長，無奈執政者依舊傲慢，甚至變本加厲、得寸進尺。當愛的教育一再失靈，立法院難道不該拿出應有的態度，以「鐵拳教育」畫出底線，捍衛國會尊嚴與憲政秩序？

翁曉玲強調，她身為法律人，不只有政治潔癖，還有法治潔癖，她在乎的是規則、秩序、公平與正義。因此，她無法忍受與違憲亂政、藐視國會的總統及行政院長同台，聽著他們說出言不及義、規避責任的話。同樣地，對於保外就醫的貪污犯、受刑人陳水扁坐在國慶典禮舞台中央，以「前總統」身分出席，她也無法認同，甚至深以為恥。司法的尊嚴何在？法律的公平何在？這對台灣司法制度，難道不是莫大的諷刺？

翁曉玲說，若參加國慶典禮真有助於受刑人的再社會化，那她強烈建議，未來不妨保留席位，遴選受刑人代表參加國慶典禮。既然台灣司法要彰顯包容與平等，就不應只對特定人士另眼相待，讓制度淪為特定人士的例外。政治是一時的，法治是長久的；政治可以有立場，權力可以有競爭，但法治不能有雙重標準。她認為，如果不能堅持政治的底線，放任政治干預司法、破壞法治，那麼民主終將只剩形式，自由也將失去根基，最終淪為空洞的口號。未來歷史可能會寫下：中華民國115年是中華民國獨裁元年。