衛環委員會新會期 藍擬修長者免健保費、綠首重審預算

立法院新會期各委員會陸續排案，衛環委員會國民黨籍召委陳菁徽表示，將優先修65歲以上長者免健保費、老農津貼加碼等法案，民進黨籍召委王正旭則以審完部會預算為最重要任務。

立法院新會期社會福利及衛生環境委員會召委，由國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭擔任，並由陳菁徽首先輪值。

陳菁徽告訴中央社記者，國民黨立法院黨團先前已提出本會期優先法案，其中包含65歲以上免繳健保費、老農津貼加碼，及托育、育兒及增加產假或陪產假等育兒友善政策，皆與衛環委員會相關，都將在新會期優先處理。

王正旭表示，本會期原則上為預算會期，因此在法定會期裡審完部會預算才是本會期最重要的任務。法案部分，食品安全衛生管理法、國民年金法都已經在委員會審查階段，希望持續排程處理。

此外，王正旭說，勞動部已宣布，擬調整就業服務法中薪資揭露門檻相關規定；以及近期各界關注的身體資料庫管理條例、兒童及少年性剝削防制條例等相關法規，也希望在本會期有機會好好討論、進入法案審查。

另一方面，民眾黨立法院黨團將具有高度爭議的人工生殖法、與安樂死法制化，上個會期在衛環委員會皆已討論，但尚未審查完畢。對此民眾黨衛環立委邱慧洳說，將持續與其他黨派立委對話，尋求推動法案機會。