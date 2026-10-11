日媒專訪／鄭麗文批民進黨高喊台灣主體性 卻讓台灣失去主導權

日本新潮社（立場偏保守、右翼）旗下、涵蓋國際政經與人文議題的數位媒體「新潮QUE」，9日刊登國民黨主席鄭麗文專訪，她強調，國民黨追求和平、穩定的兩岸關係，正是為了守護台灣的民主、自由與繁榮。台灣應主動爭取和平、掌握自己的未來，為降低台海風險提出可行的解決方案。

針對部分日本社會對國民黨的誤解，鄭麗文表示，國民黨一直非常重視對日關係。過去10年，國際反中氛圍升高，加上民進黨的政治操作，使國民黨被貼上不符合實際立場的標籤。她就任主席以來，持續加強與國際社會溝通，希望讓日本及歐美各界認識國民黨真正的樣貌，理解兩岸和平的意義。

鄭麗文表示，國民黨希望台灣不再成為「最危險的導火線」，而能為和平發揮積極作用。追求和平並非要求台灣單方面妥協，更不是犧牲民主、自由與繁榮，而是要守護這些價值。穩定、健全的兩岸關係，必須建立在相互尊重與相互理解的基礎上。

對於台灣的自主性，鄭麗文指出，民進黨雖然高舉台灣主體性，執政結果卻使許多人不再相信台灣能夠主導自己的命運。她強調，若無法發揮自身主導權，台灣就可能淪為大國博弈的籌碼，因此必須積極追求和平，重新掌握自己的未來。

談及今年4月訪問北京及6月訪問美國，鄭麗文表示，國民黨率先為對話踏出第一步，並積極向國際社會說明政策方向。她指出，國民黨主張以「九二共識」為基礎，緩和台海緊張、重啟兩岸對話，讓台灣有能力主動改善自身處境，而非被動等待大國決定未來。

鄭麗文也在訪談中表達對台積電赴美布局及台灣戰略價值的憂慮，她提到，台灣在全球高科技產業中具有不可或缺的地位。若能緩和兩岸緊張，將有助於區域人才、技術、市場與資金的整合，美國也能繼續在區域發揮領導作用，台灣則可成為促進合作的重要力量。

談及台灣政治情勢，鄭麗文認為，民進黨長期過度使用「反中牌」，隨著民眾對戰爭風險的警覺提高，這套操作已開始失去效力。去年大罷免全面失敗，反映選民對政治操作的反感；為了選舉利益利用對立情緒，只會將台灣推向更危險的處境。

鄭麗文表示，沒有任何國家真正希望與中國大陸開戰，台海一旦發生軍事衝突，將對世界造成深遠影響。如果大家都能共享和平帶來的利益，還有誰會想要發動戰爭？國民黨將持續透過對話與國際溝通，為台灣爭取和平、穩定與繁榮的未來。