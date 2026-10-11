林佳龍出訪波蘭 將於華沙安全論壇發表專題演講

歐洲年度安全論壇「華沙安全論壇」12日連兩天登場，外交部長林佳龍將於13日再度應邀於該論壇發表專題演講。知情官員透露，林佳龍在國慶活動結束後，隨即啟程前往波蘭。

華沙安全論壇（Warsaw Security Forum，WSF）將於10月12日到13日登場。根據WSF官網公布議程，林佳龍將出席13日的「兩座戰場、統一應對：歐洲與亞洲如何應對軍事威脅」（Two Theaters, One Response:How Europe and Asia Can Counter Military Threats）座談，並發表專題演說。

該場次講者另包含前美國陸軍上將、前北約歐洲盟軍司令克拉克（Wesley Clark）、法國參議院國防外交與軍事委員會副主席議員穆黑（Hélène Conway-Mouret）、立陶宛前國防部長薩卡利埃內（DovilėŠakalienė）及菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）。

知情官員告訴中央社記者，林佳龍在10日結束雙十國慶活動後，就搭機前往波蘭，13日將於WSF以「台灣模式：歐洲再工業化的可信賴夥伴」（The TaiwanModel: A Trusted Partner for Europe's Reindustrialization）為題發表專題演講。

這是林佳龍第二次受邀出席華沙安全論壇，首次是去年9月29日以「再造全球民主供應鏈」（Reinventionof Global Democratic Supply Chains）為題發表專題演說，也是台灣首次現任外交部長在該論壇公開發表演說。