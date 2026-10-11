賴總統國慶談完善育兒 立院預算中心：津貼逾2101億 生育率仍探底

賴清德總統今在國慶大會發表演說，聚焦民生經濟以及完善育兒、長照、住宅及人才支持等。不過，立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，116年度預算達2101億餘元，但114年度總生育率僅0.695人，認為持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。

根據預算中心報告，116年度教育部及衛福部育兒津貼編列248億3481萬5000元，另加計「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」新增的「0到18歲成長津貼」1853億997萬1000元，整體育兒相關津貼預算達2101億4478萬6000元，占116年度整體社會福利支出1兆1889億元的17.7%。

預算中心盤點，中央政府自107年度推動少子女化對策計畫，相關預算大致分為生養補助、婚育安居、健康照護及環境支持4類，整體規模從107年度198.8億元逐年增加，112年度首度突破千億元，116年度達3666.7億元，較107年度增加逾17倍。其中生養補助2126.5億元、占57.99%，居4類之首。

不過，報告指出，政府近年投入大量預算資源，「我國總生育率仍從相關計畫推動前一年度、106年的1.125人逐步下滑，114年度僅0.695人，成為全球生育率最低國家之一」，反映近年投入資源龐鉅，對提振生育率效果有限。

預算中心認為，育兒津貼雖有助減輕已有子女家庭的生活負擔，但政府發放特定期間的育兒津貼，仍未及生養子女所需的長期成本；尤其齊頭式發放對高所得者生育決策影響甚微，對一般有生育意願者，可能主要影響提前生育時間，並非增加生育數量。

報告指出，生養子女除金錢成本，也涉及照顧時間、職涯發展及所得損失等機會成本，持續採取普惠式加碼，不僅邊際效益偏低，在預算資源有限下，也恐排擠平價住宅、公共托育與教保服務、保障職場勞動權益等其他措施資源，建議政府精進調整相關政策。

預算中心另指出，少子女化也與晚婚、不婚有關。105年至114年間，國人結婚對數由14萬8349對降至10萬3927對，降幅29.9%；同期初婚平均年齡男性由32.4歲增至33.4歲，女性由30歲提高至31.4歲，建議政府深入了解影響適齡國人婚育選擇的因素，適時調整資源配置。