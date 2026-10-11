駐德代表投書南德日報：台灣是德國不可或缺經濟夥伴

駐德代表谷瑞生投書「南德日報」指出，面對中國經濟脅迫及全球供應鏈風險升高，歐洲應避免在關鍵技術上過度依賴中國。台灣與德國擁有互補產業優勢，深化合作有助強化歐洲經濟韌性，台灣是德國不可或缺的經濟夥伴。

德國「南德日報」（SZ）旗下專為政商及學術界決策者提供深度分析的「專題簡報」（SZ Dossier），8日在地緣經濟版刊登谷瑞生題為「台灣與歐洲：攜手提升對抗中國的韌性」的投書。

谷瑞生在文中指出，人工智慧（AI）、半導體、數位化、能源轉型及工業自動化，正改變全球經濟競爭力與國家主權的基礎。與此同時，地緣政治緊張及戰略依賴使全球供應鏈日益脆弱，也為台灣與德國深化合作帶來歷史性契機。

他表示，中國數十年來持續對台灣施加軍事及經濟壓力，近年更擴大台海周邊軍事活動，不僅威脅台灣安全，也影響全球貿易航道穩定。據估計，台海若爆發衝突，全球經濟損失可能高達10兆美元，約占全球國內生產毛額（GDP）的10%。

谷瑞生強調，台海和平穩定攸關德國及歐盟經濟安全，強化韌性的關鍵，在於危機發生前及早降低戰略依賴，並分散經濟夥伴關係。

談及歐洲對中政策，他認為，中國仍是德國重要貿易夥伴，全面經濟脫鉤既不切實際，也沒有必要。但經濟相互依賴不應使歐洲在關鍵技術及工業中間產品上陷入容易遭受脅迫的處境，因此歐盟推動的「去風險」（De-risking）是正確方向。

谷瑞生指出，在歐洲降低對中依賴的過程中，台灣能扮演不可或缺的角色。台灣生產全球超過6成半導體及9成以上先進晶片，同時供應全球逾9成AI伺服器，是全球AI基礎設施的重要支柱。

此外，台灣的產業優勢不僅在晶片製造，更涵蓋尖端研究、高科技工程、精密製造及全球物流。德國則在機械工程、汽車工業、自動化技術及複雜系統整合方面具備領先優勢，雙方合作可結合台灣科技實力與德國工程專業。

他以台積電領軍在德勒斯登興建的歐洲半導體製造公司（ESMC）晶圓廠為例，指出這項超過100億歐元的投資，預計在薩克森邦創造約2000個高技術工作機會，並將台灣半導體技術與歐洲產業需求直接連結。

谷瑞生認為，德勒斯登正成為台德合作新時代的象徵，也有助歐盟實現2030年前將全球半導體市占率提高至20%的目標。

他強調，雙方合作不應侷限於半導體，台灣硬體技術與德國工業軟體的結合，在機器人、自動駕駛、功率電子及網路安全等領域都具有發展潛力。台灣希望成為德國對等的合作夥伴，而不只是晶片供應商。

谷瑞生指出，台德共享民主、法治及公平等核心價值，面對威權政體帶來的地緣政治挑戰，歐洲的韌性不應建立在自我封閉之上，應透過可信賴的夥伴關係強化。

文章最後以「GT」概括台德合作願景，結合「Germany & Taiwan」及「Get Together」，強調在充滿不確定性的時代，強化科技自主及分散供應鏈風險更需要可靠夥伴，台灣已準備好與德國及歐盟攜手合作。