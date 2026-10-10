民進黨政府不紀念抗戰民間主動紀念 蔣方智怡批評歷史教育有遺漏

民進黨政府近年來不紀念中華民國抗戰勝利，民間團體松濤社自行舉辦紀念活動，今天藉著國慶日舉行飛虎隊文物特展，展示中華民國與美國合作抗戰勝利的歷史，蔣家遺孀蔣方智怡說，中學時期就知道飛虎隊和陳納德將軍的故事，如今許多年輕人可能一無所知，這是因為目前的學校只教台灣史，其實台灣史是中華民國史的一部分，不能只要台灣，不要中國。

2025年是抗戰勝利80周年，民進黨政府沒有舉行任何紀念活動，松濤社以民間團體微薄的力量，舉行抗戰勝利紀念展，2026年是飛虎隊成立85周年，民進黨政府依舊沒有任何紀念活動，只有在美中川習會提到美中合作抗日勝利之後，才由陸委會急忙跳出來宣稱中華民國參加抗戰。

松濤社邀請前國防部長伍世文、前國安會秘書長胡為真、前外交部長林永樂、蔣方智怡、一江山戰役協會理事長葛光越、中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡筑生、藍天行動聯盟主席武之璋等，共同參加飛虎隊成立85周年文物紀念展。

伍世文表示，抗日戰爭是中華民國全民的抗戰，全民不惜犧牲，最終獲得勝利，期盼經由這個展覽，讓更多人瞭解歷史真相。林永樂說，我們必須重視115年來的中華民國歷史，延續這段歷史與文化。國民政府軍事委員會委員長蔣中正領導八年抗戰，是我們最重要的歴史依據。開羅宣言清楚提到台灣和東北歸還中華民國，1945年聯合國成立，中華民國是簽署國，這些都是我們不能忘記的歷史。