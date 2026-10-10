聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕才借「克制說」提醒賴總統 蔡英文：尤其你的責任是保台灣安全
台中市長盧秀燕今借用前總統蔡英文「國家領導人要克制」的說法 ，請賴清德總統參考；就在盧秀燕發言後，人在美國蔡英文去剛好整理她的講話影片貼臉書，重申克制不軟弱，是避免誤判；蔡英文並說，政治越來越兩極化，「無聊」一點有時反而有用，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全」。
盧秀燕今天在主持台中市國慶升旗典禮致詞中提出，蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出2個觀點，第一是國家領導人要克制，第二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為，蔡英文講得非常好，賴總統應該要參考。
就在盧秀燕發言後，人還在美國訪問中的蔡英文，剛好在臉書貼上這段她在胡佛研究所演講的精華片段，並在貼文中表示，她擔任總統的時候，有些人會形容她「很無聊」。
蔡英文也說，在政治越來越兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，「無聊」一點，有時候反而是有用的。蔡英文強調，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。 」
蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱。克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。