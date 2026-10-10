盧秀燕才借「克制說」提醒賴總統 蔡英文：尤其你的責任是保台灣安全

台中市長盧秀燕今借用前總統蔡英文「國家領導人要克制」的說法 ，請賴清德總統參考；就在盧秀燕發言後，人在美國蔡英文去剛好整理她的講話影片貼臉書，重申克制不軟弱，是避免誤判；蔡英文並說，政治越來越兩極化，「無聊」一點有時反而有用，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全」。

盧秀燕今天在主持台中市國慶升旗典禮致詞中提出，蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出2個觀點，第一是國家領導人要克制，第二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為，蔡英文講得非常好，賴總統應該要參考。

就在盧秀燕發言後，人還在美國訪問中的蔡英文，剛好在臉書貼上這段她在胡佛研究所演講的精華片段，並在貼文中表示，她擔任總統的時候，有些人會形容她「很無聊」。

蔡英文也說，在政治越來越兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，「無聊」一點，有時候反而是有用的。蔡英文強調，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。 」

蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱。克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。