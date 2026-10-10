快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕才借「克制說」提醒賴總統 蔡英文：尤其你的責任是保台灣安全

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。圖／蔡英文辦公室提供
前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。圖／蔡英文辦公室提供

台中市長盧秀燕今借用前總統蔡英文「國家領導人要克制」的說法 ，請賴清德總統參考；就在盧秀燕發言後，人在美國蔡英文去剛好整理她的講話影片貼臉書，重申克制不軟弱，是避免誤判；蔡英文並說，政治越來越兩極化，「無聊」一點有時反而有用，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全」。

盧秀燕今天在主持台中市國慶升旗典禮致詞中提出，蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出2個觀點，第一是國家領導人要克制，第二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為，蔡英文講得非常好，賴總統應該要參考。

就在盧秀燕發言後，人還在美國訪問中的蔡英文，剛好在臉書貼上這段她在胡佛研究所演講的精華片段，並在貼文中表示，她擔任總統的時候，有些人會形容她「很無聊」。

蔡英文也說，在政治越來越兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，「無聊」一點，有時候反而是有用的。蔡英文強調，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。 」

蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱。克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。

盧秀燕 蔡英文 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

訪美演說 蔡英文：台灣貢獻世界決心 威脅難撼

蔡英文：威脅或脅迫不會動搖台灣為世界做出貢獻決心

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

蔡英文矽谷青年座談 盼深化科技雙向連結串聯新世代

相關新聞

盧秀燕才借「克制說」提醒賴總統 蔡英文：尤其你的責任是保台灣安全

台中市長盧秀燕今借用前總統蔡英文「國家領導人要克制」的說法 ，請賴清德總統參考；就在盧秀燕發言後，人在美國蔡英文去剛好整理她的講話影片貼臉書，重申克制不軟弱，是避免誤判；蔡英文並說，政治越來越兩極化，「無聊」一點有時反而有用，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全」。

韓國瑜國慶脫稿批「假民主」 吳思瑤反問：台灣真是獨裁國家？

立法院長韓國瑜今在國慶大會致詞，民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，韓國瑜的脫稿演說成了國慶大典上的「美中不足」，既然韓能在國家重要儀典上脫稿演出、大鳴大放，沒有任何限制，也不必擔心被消音或被消失，「院長可以想想，台灣真的是獨裁國家嗎？」

黃國昌：沒有一個行政權像賴總統跟卓榮泰這樣享帝王般的特權

今天雙十國慶，民眾黨主席黃國昌率領8位立委出席國慶大會。黃國昌表示，日前民眾黨對賴清德總統提出6項建議，期待今天能夠聽到回應；民主憲政國家中，沒有任何一個行政權，可以享有像賴總統及行政院長卓榮泰這樣帝王般的特權，不遵守、不執行、不公告國會三讀通過的法律，希望賴總統三思，盡快依法公告國會三讀法案。

賴總統國慶日誇經濟 卻輕忽地緣政治、人才出走

中華民國迎來115年生日，由於正逢世紀大革命的AI浪潮，在世界貿易組織（WTO）最新報告中，台灣的AI相關貨物出口稱霸全球，再次印證台灣在半導體等AI所需發展相關產業鏈中不可忽視的地位，這是給中華民國的一大生日賀禮。但另一方面，科技大廠在地緣政治與國內缺工、缺電下，陸續擴大海外投資，國內愈來愈多高階人才隨之出走，反觀外籍在台工作者已突破百萬，各行各業面臨的缺工與人才流失問題，都是政府在宣揚經濟成果之餘，更值得正視的警訊。

總統今發表國慶演說 喊經濟紅利全民共享

賴清德總統今（10）日將在國慶大會發表演說，據了解，此次演說將側重民生經濟，聚焦台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現，並談如何轉化經濟果實成為全民共享的福利政策。在地緣政治方面，我方將以自信堅定的態度回應美中對話，並重申台灣是台海和平穩定的守護者。

索資碰壁…藍白轟部會 拿政資法當擋箭牌

立法院向行政部門索取資料作為問政所需是常態，如今有在野黨接力質疑，部會機關常拖延、答非所問，動輒引「政府資訊公開法」來拒絕提供。國發會面對民眾黨立委發函詢問，時隔兩月援引該法拒絕提供，國民黨立委也反映，了解台電採購、文化部補助，乃至對勞動部索資，不是一拖再拖，就是乾脆不提供，同樣問題一再發生。對於在野黨質疑，行政院至截稿前未回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。