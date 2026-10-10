韓國瑜國慶脫稿批「假民主」 吳思瑤反問：台灣真是獨裁國家？

立法院長韓國瑜今在國慶大會致詞，民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，韓國瑜的脫稿演說成了國慶大典上的「美中不足」，既然韓能在國家重要儀典上脫稿演出、大鳴大放，沒有任何限制，也不必擔心被消音或被消失，「院長可以想想，台灣真的是獨裁國家嗎？」

吳思瑤表示，「君子務本，本立道生」、「菩薩畏因，眾生畏果」，都是韓國瑜常掛在嘴邊的話。如果韓國瑜認為社會的對立，國家領導人需要負責，「那國會的失序亂象，國會議長難道沒有半點責任？」

吳思瑤說，台灣就是民主的台灣，韓國瑜應當作為捍衛國會民主的立法院長；賴清德總統所說「權力來自人民託付、責任就是凝聚力量」，就是最鮮明的對照。

至於韓國瑜演說強調「小小台灣島上我們思想分歧」，並稱「大罷免是民主的獵殺」，吳思瑤則引用民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上節目專訪時的說法回應。

吳思瑤轉述，沈伯洋當時被問到是否認為大罷免撕裂社會時表示，罷免是憲法賦予的權利，既然憲法賦予權利，就不應說是撕裂社會；現在選舉期間，他與台北市長蔣萬安也有許多不同想法，但不會認為想法不同就是撕裂社會，「每一個立場都有他的道理，我就是要成為凝聚共識的那一個人」。

吳思瑤也建議韓國瑜，可以看看幾天前的專訪，「也許能獲得一些不同的啟發。」