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賴總統國慶演說提「山巔之城」 許宇甄轟避談憲政困境：宛如口號空城

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華民國115年國慶大會，賴清德總統講話。記者林伯東／攝影
中華民國115年國慶大會，賴清德總統講話。記者林伯東／攝影

針對賴清德總統115年國慶演說，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，賴總統大談民主、團結與繁榮，描繪令人目眩的「山巔之城」，卻對行政、立法僵局、民生困境與兩岸危機缺乏具體解方。國家不是靠口號建設，人民也不能靠聽精神喊話過日子。賴總統把未來說得天花亂墜，卻不願正視眼前的問題，這座山巔之城，究竟是人民安身立命的家園，還是賴總統自我陶醉的海市蜃樓？

許宇甄指出，立法院長韓國瑜今在國慶大會上，當面向賴總統提出沉痛警告，行政、立法兩院對立若無法化解，將嚴重傷害台灣民主，甚至讓國際社會質疑台灣「假民主、真獨裁」。韓國瑜呼籲朝野透過衝突、妥協走向進步，賴總統卻始終沒有提出具體的協商方案。113年國慶，賴總統還公開感謝韓國瑜、行政院長卓榮泰促成朝野會商，兩年過去，協商不見了，對立卻愈演愈烈。難道團結只是每年國慶拿出來朗誦的台詞？

許宇甄痛批，賴總統說「山巔之城」的城門要向世界自由開放，卻對國內不同意見築起高牆。行政院對國會三讀法律拒絕副署，引發重大憲政爭議，總統卻未能促成有效對話。一個總統的格局，不在於他築起多少高牆，而在於他願意為多少不同意見的人打開門。民主不是贏得選舉就能獨占國家，團結更不是要求在野黨服從民進黨。

許宇甄表示，賴總統誇耀經濟成長率有望突破11%，卻迴避台灣經濟日益嚴重的K型分化。AI與半導體產業獲利亮眼，傳統產業卻承受關稅、匯率與成本壓力；股市創高，許多受薪家庭仍被高物價、高房價壓得喘不過氣。政府宣示0至18歲成長津貼，卻未說清楚長期財源與法律保障；高喊共享經濟成果，卻不願正面回應國民黨團普發每人2萬元的主張。經濟成長是全民打拚的成果，不是總統的個人自我吹噓的話本。

許宇甄指出，「山巔之城」源自1630年清教徒領袖溫斯羅普的歷史論述，後來成為美國政治的重要象徵。溫斯羅普提醒領導者謙卑，雷根則以向世界開放的「光輝山巔之城」描繪美國。賴總統引用這個典故，就應該回答：「當國會與總統意見不同時，他願不願意以同樣的謙卑與開放，實踐自己宣示的民主？」城門若只向國際敞開，卻對國內異議者緊閉，再華麗的民主願景也經不起現實檢驗。

許宇甄強調，賴總統樂見美中透過對話管理競爭，卻沒有提出恢復兩岸溝通的具體路徑。強化國防固然重要，降低誤判、維持溝通同樣不可或缺，不能讓政治分歧成為拒絕對話的藉口。

許宇甄呼籲，賴總統立即邀集朝野展開實質對話、協商，優先處理憲政爭議、民生法案與預算問題，建立持續對話機制，別再光說不練。人民要的是安居樂業，不是政治迷幻夢境；要的是朝野和解，不是高牆對立。請賴總統用行動證明，「山巔之城」不是一座只有口號、沒有人民的空城。

國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

國慶 許宇甄 賴清德 韓國瑜

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