聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜國慶籲賴總統解決兩院對立 王鴻薇：有助團結國家向前走
今天是雙十國慶，立法院長韓國瑜在國慶大會演說中提到，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。國民黨立委王鴻薇表示，在野黨與執政黨間對立無法解決，韓國瑜呼籲賴政府盡速解決國內對立與分歧，才有助於團結國家向前走。
王鴻薇表示，韓國瑜的雙十國慶談話，涵蓋的範圍非常大，包含台灣應該要維持好兩岸關係以及台美之間的關係；放眼國內，則是在野黨跟執政黨之間的對立，特別是立法院與行政院間的衝突沒有辦法解決。
王鴻薇指出，因此韓國瑜特別呼籲並建議賴清德總統和卓榮泰應該盡速解決國內之間的對立和分歧，才有助於團結整個國家向前走。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。