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率8立委出席國慶大會 黃國昌：盼賴總統回應遵守憲法等6項建議

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今率領8位立委出席國慶大會。記者屈彥辰／攝影
民眾黨主席黃國昌今率領8位立委出席國慶大會。記者屈彥辰／攝影

今天雙十國慶民眾黨主席黃國昌率領8位立委出席國慶大會。黃國昌表示，日前民眾黨對賴清德總統提出6項建議，期待今天能夠聽到回應；民主憲政國家中，沒有任何一個行政權，可以享有像賴總統及行政院長卓榮泰這樣帝王般的特權，不遵守、不執行、不公告國會三讀通過的法律，希望賴總統三思，盡快依法公告國會三讀法案。

黃國昌表示，今天是中華民國115年的國慶，那民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，今天很高興能夠陪同8位立法委員，共同出席國慶典禮。國家的生日是團結全國人民的時刻，前幾天民眾黨正式對賴總統提出了6項具體的建議，包括：停止操縱社會對立、正視貧富差距問題、依法公布立法院三讀的法律、提名跨黨派大法官、將伸進司法的手拿開、兌現興建社宅承諾，期待今天能夠聽到賴總統的回應。

黃國昌指出，這6項問題都不是用冰冷的經濟成長數字可以回應的，期待賴總統能夠兌現競選承諾，興建13萬戶的社會住宅、如何落實居住正義，讓台灣年輕人看得見未來，相信這都是大家非常期待聽到賴總統提出具體回應的問題。

針對昨日國慶晚會中，賴總統呼籲朝野盡速審查預算，在野黨是否也希望執政黨遵守憲法。黃國昌表示，賴總統也當過立委，對立法院裡的程序非常清楚，目前立法院連委員會都還沒有開始運作，也還沒正式在委員會中召集會議，這個時候突然提出要立法院盡速通過預算，這樣的訴求是利用資訊上的落差，讓人民以為立法院已經開始審預算，而故意不通過，這並非客觀事實。

黃國昌指出，更重要的是，明年度中央政府總預算將近3兆的規模，相信人民期待的是政府施政需要富國利民的措施相關的預算。民眾黨向來就事論事，黨團一定是全力支持；但也絕對不容許貪腐、浪費。賴總統不可能永遠想的都是趕快給錢，對於僑委會前主委徐佳青這種貪腐、濫權的行為無視。

黃國昌批評，民主憲政國家中，國會三讀通過的法律，沒有任何一個行政權可以享有像賴總統跟卓榮泰這樣帝王般的特權。不遵守、不執行、不公告國會三讀通過的法律，對於台灣的民主憲政造成嚴重的踐踏，希望賴總統三思，盡快依法公告國會三讀通過的法律。

國慶 黃國昌 賴清德 民眾黨

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