快訊

美魔女胡文英國慶嗨喊「我是台灣人我驕傲」！國旗比基尼辣翻小琉球

屏東萬丹泥火山今年第三度噴發！民眾笑「慶祝國慶」

美軍KC-135加油機得撐到2050？越戰曾連救6戰機

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕提5個堅持守護中華民國 喊話賴總統參考蔡英文2點主張

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前中）主持台中市國慶升旗典禮，提出「5個堅持」，堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先、區域穩定，強調自己無論在何種職務，都會堅持這5個信念。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（前中）主持台中市國慶升旗典禮，提出「5個堅持」，堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先、區域穩定，強調自己無論在何種職務，都會堅持這5個信念。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天主持台中市國慶升旗典禮，致詞中提出「5個堅持」，分別是堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先、堅持區域穩定；她受訪時表示，前總統蔡英文提出國家領導人要克制且重視經濟均衡，賴清德總統應該參考。

盧秀燕說，就任台中市長以來，每年元旦與國慶升旗，台中都會展示全國最大面的國旗，堅持愛國、堅持守護中華民國，今年更規畫5架無人機帶領國旗進場，因為中市府正在打造半導體和晶片外的另一座護國神山無人機產業；她執政8年，心中充滿感恩，要在卸任前報告這8年的成績單。

盧秀燕細數空汙改善、台中火力發電廠拆煤換氣、老人健保補助、雙十公車、國際會展中心、綠美圖、東豐快速道路、市政路延伸、超過萬戶社宅、中捷綠線完工藍線開工、購物節鍋烤節等建設與福利，指出台中是全國22縣市中唯一被連8年評選為幸福城市的都市。

盧秀燕表示，她是台中升格後第一任女市長，也是六都現任唯一女市長，施政理念是把台中當成家庭經營守護、把市民當成家人照顧，當初承諾做好做滿，一定說到做到；她的另一個理念是家和萬事興，台中是她的家，中華民國是大家的家，台中好台灣才會好，中華民國團結進步，台中才會繁榮興盛。

盧秀燕提出「5個堅持」，用台語說就是「有堅持」：堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先以民為本、堅持區域穩定台海和平。她強調，不管自己的職位如何改變，這5個堅持都是堅定不移的信念。

盧秀燕會後受訪，被問及下一棒市政接任，表示當然希望台中繼續幸福下去，要達到這個目標有3個條件，第一是市民的努力，第二是市政團隊要更認真，第三是走對路選對人，選出1個好的市長來接棒，帶領城市向前走。

盧特別提到，蔡前總統日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出2個觀點，第一是國家領導人要克制，第二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為，蔡講得非常好，賴清德總統應該要參考。

盧秀燕 蔡英文 中華民國 國慶 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讀家觀點／紀念辛亥雙十：還中華民國真面目

影／台灣本島最高媽祖雕像大安港媽祖雕像落成 盧秀燕：感動又激動

賴總統國慶晚會談經濟成果 讓世界需要台灣、更要人民有感

遭抹黑「不住台中住新店」? 胡志強：江啟臣是回家睡覺最多的立委

相關新聞

率8立委出席國慶大會 黃國昌：盼賴總統回應遵守憲法等6項建議

今天雙十國慶，民眾黨主席黃國昌率領8位立委出席國慶大會。黃國昌表示，日前民眾黨對賴清德總統提出6項建議，期待今天能夠聽到回應；民主憲政國家中，沒有任何一個行政權，可以享有像賴總統及行政院長卓榮泰這樣帝王般的特權，不遵守、不執行、不公告國會三讀通過的法律，希望賴總統三思，盡快依法公告國會三讀法案。

盧秀燕提5個堅持守護中華民國 喊話賴總統參考蔡英文2點主張

台中市長盧秀燕今天主持台中市國慶升旗典禮，致詞中提出「5個堅持」，分別是堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先、堅持區域穩定；她受訪時表示，前總統蔡英文提出國家領導人要克制且重視經濟均衡，賴清德總統應該參考。

國慶請賴政府多唱國歌 翁曉玲：若不遵守憲法 將成摧毀憲政民主罪人

今天是雙十國慶，國民黨立委翁曉玲稍早在臉書發文表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰若執意不與民意、不與立法院同心同德，不遵守憲法義務，終將被中華民國人民與支持者唾棄與推翻，成為摧毀中華民國憲政民主的罪人，遺臭萬年。

賴總統國慶日誇經濟 卻輕忽地緣政治、人才出走

中華民國迎來115年生日，由於正逢世紀大革命的AI浪潮，在世界貿易組織（WTO）最新報告中，台灣的AI相關貨物出口稱霸全球，再次印證台灣在半導體等AI所需發展相關產業鏈中不可忽視的地位，這是給中華民國的一大生日賀禮。但另一方面，科技大廠在地緣政治與國內缺工、缺電下，陸續擴大海外投資，國內愈來愈多高階人才隨之出走，反觀外籍在台工作者已突破百萬，各行各業面臨的缺工與人才流失問題，都是政府在宣揚經濟成果之餘，更值得正視的警訊。

總統今發表國慶演說 喊經濟紅利全民共享

賴清德總統今（10）日將在國慶大會發表演說，據了解，此次演說將側重民生經濟，聚焦台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現，並談如何轉化經濟果實成為全民共享的福利政策。在地緣政治方面，我方將以自信堅定的態度回應美中對話，並重申台灣是台海和平穩定的守護者。

索資碰壁…藍白轟部會 拿政資法當擋箭牌

立法院向行政部門索取資料作為問政所需是常態，如今有在野黨接力質疑，部會機關常拖延、答非所問，動輒引「政府資訊公開法」來拒絕提供。國發會面對民眾黨立委發函詢問，時隔兩月援引該法拒絕提供，國民黨立委也反映，了解台電採購、文化部補助，乃至對勞動部索資，不是一拖再拖，就是乾脆不提供，同樣問題一再發生。對於在野黨質疑，行政院至截稿前未回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。