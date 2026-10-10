聽新聞
0:00 / 0:00
美亞太助卿：市場高估台海風險
美國國務院東亞與太平洋事務助理國務卿戴桑布雷，八日在新加坡舉行的美國智庫梅肯研究院「亞洲峰會」場邊接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時表示，投資人高估台海發生衝突的風險。他強調，對北京的嚇阻力和北京動武可能付出的重大代價，足以阻止北京在明年前侵台。
美國政府過去常聲稱，北京已要求共軍做好在明年前對台動武的準備，但北京從未公開證實有如此時間表。
戴桑布雷對ＣＮＢＣ直言，「我認為，市場對台灣問題的風險評估偏差最大，外界的確高估台海發生衝突的風險」；美中都不希望發生衝突，且美方有能力嚇阻衝突。相關疑慮恐過分高估。
對於北京恐在明年前侵台是否令人擔憂，戴桑布雷說，中國大陸國家主席習近平是「非常理性的人，只要他明白這件事做不到，或無法在不付出重大代價下達成，就不會採取行動」。
戴桑布雷強調，維持可信的嚇阻力至關重要；「因此我們必須確保與盟友及夥伴共同維持足夠的嚇阻力，防止這種情況發生」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。