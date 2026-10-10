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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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美亞太助卿：市場高估台海風險

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國國務院東亞與太平洋事務助理國務卿戴桑布雷，八日在新加坡舉行的美國智庫梅肯研究院「亞洲峰會」場邊接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時表示，投資人高估台海發生衝突的風險。他強調，對北京的嚇阻力和北京動武可能付出的重大代價，足以阻止北京在明年前侵台。

美國政府過去常聲稱，北京已要求共軍做好在明年前對台動武的準備，但北京從未公開證實有如此時間表。

戴桑布雷對ＣＮＢＣ直言，「我認為，市場對台灣問題的風險評估偏差最大，外界的確高估台海發生衝突的風險」；美中都不希望發生衝突，且美方有能力嚇阻衝突。相關疑慮恐過分高估。

對於北京恐在明年前侵台是否令人擔憂，戴桑布雷說，中國大陸國家主席習近平是「非常理性的人，只要他明白這件事做不到，或無法在不付出重大代價下達成，就不會採取行動」。

戴桑布雷強調，維持可信的嚇阻力至關重要；「因此我們必須確保與盟友及夥伴共同維持足夠的嚇阻力，防止這種情況發生」。

亞太 台海 風險

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