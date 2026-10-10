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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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美台交流頻繁 專家：川普未必關注

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

九月華府川習會後，美國一項重大的對台軍售案雖懸而未決，美台仍持續展開一連串交流；白宮國安會前主任威爾希告訴彭博，這些交流反映出美國對台灣表達支持，美國總統川普本人卻未必關注。

川普政府遲未批准新一波對台軍售案，也未積極反駁北京對美台關係的論述。與此同時，前總統蔡英文日前展開卸任以來首次美國行，並會晤聯邦眾議院前議長裴洛西。

中華民國外交部長林佳龍本周赴亞利桑那州，為台灣自二○二○年以來首個在美國新設的辦事處揭幕。台灣也剛接收兩架美製F-16戰機。

彭博報導說，更大的問題是這些交流能否轉化為進一步支持，包括川普批准一四○億美元的對台軍售案，和允許賴清德總統過境美國本土。而這些都可能激怒北京。

然而，美國智庫大西洋理事會全球中國中心客座研究員宋文笛指出，近來台灣政要訪美和終於交付Ｆ-16等交流，未必是川普政府為了安撫台北而有意為之的安撫作為；部分活動出自既有安排，時間重合也可能只是巧合；北京當然不會喜歡，但嚴格來說，這些事並未開創（美台間的）新局面。

川普 美台 川習會

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