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冷眼集／當年反黑箱的民進黨去哪了

聯合報／ 本報記者王小萌

民進黨在野時期，最擅長高舉民主、透明大旗，批評國民黨政府黑箱作業，要求行政權接受國會監督。如今輪到自己執政，面對立法院索資，卻屢屢以國家機密、商業機密，甚至援用「政府資訊公開法」為由拒絕提供。昔日用來質疑國民黨的標準，如今是否還適用？

二○一四年服貿爭議期間，時任民進黨主席蘇貞昌痛批馬政府黑箱簽署協議，指責國民黨推翻朝野協商，要求服貿逐條審查、逐條表決，不能讓攸關產業、就業與國家安全的重大協議，在資訊不透明的情況下闖關。當年民進黨堅持，行政部門不能把協議談妥了，就要求國會照單全收。這番主張，今天聽來依然有道理，只是執政者似乎忘了，透明與監督不應隨著政黨輪替而改變標準。

二○一二年馬政府時期，外交部長楊進添赴國民黨中常會報告對美關係。民進黨立委蔡煌瑯質疑，部分內容既已公開，外交部卻仍將相關報告列為機密；民進黨立委陳亭妃也指出，外交部提供立法院審查的文件與向國民黨報告的內容高度相似，批評此舉有「以黨領政」之嫌。

當年民進黨要求政府說清楚，為何國會必須在保密限制下審查，如今行政部門面對立委索資，難道就不必回答同樣的問題？

民進黨執政後，廠商以人民納稅錢購買高價雞蛋，國會調閱資料卻遭以商業機密為由設限；民眾吃到帶有致癌物的油品時，衛福部訂出百分之廿的下架標準，轉頭以機密為由，拖延告知國會相關會議結論和過程是如何形成。若納稅人的錢流向何處、政策如何形成都無法被充分檢驗，是誰在懈怠國會監督？難道不想讓民眾知道的都叫機密？

民進黨昔年反對服貿黑箱，強調的是人民有知情權、國會有監督權；如今執政，就用國家機密來置於人民知情權和國會監督權之上，是不是忘了有種東西叫做秘密會議和機密報告。在野時高喊透明，執政時以機密來限縮最基本的國會監督權力，「民主進步」四字已經成為最大諷刺。

黑箱 民進黨 服貿

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