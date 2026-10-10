索資碰壁 藍白轟部會 拿政資法當擋箭牌

立法院向行政部門索取資料作為問政所需是常態，如今有在野黨接力質疑，部會機關常拖延、答非所問，動輒引「政府資訊公開法」來拒絕提供。國發會面對民眾黨立委發函詢問，時隔兩月援引該法拒絕提供，國民黨立委也反映，了解台電採購、文化部補助，乃至對勞動部索資，不是一拖再拖，就是乾脆不提供，同樣問題一再發生。對於在野黨質疑，行政院至截稿前未回應。

以超思雞蛋案為例，時任立委的民眾黨主席黃國昌前年二月廿日，請農業部提供二○二二年日本進口雞蛋補助金額、採購數量金額、廠商名稱、合約、歷次進口時間與數量。然而，農業部多次稱未簽訂採購合約。四月二日，畜牧司副司長李宜謙承諾於隔天提供；九日，農業部說明，與貿易商契約中載明保密義務條款，不便對外提供。後經黃國昌和前立委張啓楷質詢，農業部於五月廿二日回覆張啓楷，認了貿易商為超思。

民眾黨立院黨團總召陳清龍今年五月廿六日向國發會索資，「關於國發基金投資曠世智能股份有限公司一九九九萬九千元，持股比例為百分之八點五五；然行政院國發基金投資餘額遠超過曠世智能實收資本額，請說明一一一年投資曠世智能時每股以多少金額持有？」

時隔近兩個月，國發會七月十七日回函，「有關募集價格，因國發基金與曠世智能公司簽署保密協議，且公司為未公開發行公司，恐涉及政府資訊公開法第十八條第一項第七款公司營業上秘密或經營事業有關資訊。」

國民黨立委王鴻薇舉例，台電對外採購合約、國發基金投資案及文化部補助案，也常被政府以商業機密為由不公開。國民黨立委陳菁徽指出，勞動部面對她的索資，反覆上演公文延宕，最久延宕一個月，她說，若資料需要時間整理，行政部門可以說明；回覆期限需要延後，雙方也可以協調，但同樣的問題一再發生，就必須檢討內部流程與管理責任。

陳清龍說，曾向僑委會索取前委員長徐佳青任內出國計畫的簽呈公文，僑委會以政府資訊公開法為由拒絕。

黃國昌批評，台灣的國會調查權不完整，當行政機關拒絕提供、甚至提供假資訊時，卻沒有任何法律效果；從蔡英文政府到賴清德政府，以拒絕提供資料來回避監督的情況越發嚴重，行政部門玩這套已爐火純青。

王鴻薇批評，台電對外採購合約動輒長達廿年，資金來自納稅人，既然屬於政府採購，有何機密可言；政府動輒以商業機密為由不公開，外界難以掌握公帑運用情形。

黃國昌指出，政府資訊公開法是處理人民向政府要求公開資訊，並非規範立法與行政機關互動。陳清龍表示，更荒謬的是，各部會對法律各有各的解釋，有的部會可以提供內部往來公文、合約或核銷單據，有的部會卻一概拒絕。同一部政府資訊公開法，法律見解還可以初一、十五不一樣？