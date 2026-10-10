總統今發表國慶演說 喊經濟紅利全民共享

賴清德總統今（10）日將在國慶大會發表演說，據了解，此次演說將側重民生經濟，聚焦台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現，並談如何轉化經濟果實成為全民共享的福利政策。在地緣政治方面，我方將以自信堅定的態度回應美中對話，並重申台灣是台海和平穩定的守護者。

賴總統國慶演說將聚焦三方向，首先，台灣今年經濟創下多項紀錄，賴總統演說將側重民生經濟，說明如何讓全民共享經濟成果，並著重近期將上路的多項社會福利政策，包括基本工資調漲、成長津貼與普發1萬元等。內政部分，將向國人說明如何推動加薪、減稅、增福利、少負擔，完善育兒、長照、住宅與人才支持，並展現強化打詐、反毒及能源韌性等政策的執行力。

第二，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，賴總統將回應美中對話，闡述台灣在國際交流中的角色；同時展現，位於印太第一島鏈的台灣，是台海和平穩定的守護者，也是積極貢獻國際社會的民主夥伴。

第三，賴總統將闡述台灣如何強化自我防衛能力及增進全社會防衛韌性。這些努力不是為了挑釁，而是期盼台灣人民能以實力維持民主自由生活。