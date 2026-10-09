蔡英文在美演說 台灣韌性能助民主國家抵抗威權挑戰

前總統蔡英文美西時間八日在胡佛研究所演說提到，世界帶給民主國家的挑戰，比過去更加複雜，從政治極化、資訊操弄到經濟不安全感以及外部脅迫，台灣無法置身事外；台灣能提供的不只是半導體和科技，台灣的經驗教會如何保護自身選舉、維持社會信任並建立政府與公民社會之間的合作；民主、韌性與夥伴關係是彼此共同未來的基礎，無論面臨多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣為世界做出貢獻的決心。

蔡英文刻正訪美，她以「新聞標題之外的台灣：台灣如何用民主建構韌性」為題在史丹福大學胡佛研究所發表演說，蔡英文辦公室事後提供講稿。

蔡英文表示，當大家談到台灣可能會想到半導體、人工智慧（AI）革命，想到與中國的關係或衝突的可能性，甚至是珍珠奶茶和小籠包；在這些標題背後，是兩千三百萬台灣人民在比許多國家更艱困的環境中建立民主，塑造了今天的台灣，也持續影響台灣面對未來的方式。

蔡英文自嘲「無聊」，但她說，在政治越來越兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，「無聊」一點，有時候反而是有用的；「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。」

蔡英文說，今天的民主，同時面對來自外部和內部的考驗；來自外部的威權干預，變得更精密、也更具侵略性；而內部的民粹與政治極化，也讓民主社會即使面對明確的外部威脅，都更難形成一致的回應。

蔡英文表示，這樣的發展與網路普及有關，不久前，大家還相信網路可以擴大溝通、資訊取得和公共參與，進而強化民主；但後來逐漸發現，把人連在一起，不代表人們就更容易取得共識，有時候，它甚至讓形成共識變得更困難，因為製造分化的言論，往往比促進彼此理解的資訊傳播得更快。

談到民粹，蔡英文指出，往往來自長期累積的不滿，包括經濟上的不安全感、快速的社會變遷，以及人民越來越覺得民主制度無法回應一般人的需要；當這些不滿長期得不到回應，就可能成為政治極端主義滋長的土壤。因此，民主制度必須透過有效的治理，證明自己仍然有能力回應人民的關切、改善人民的生活，即使有時候必須做出政治上非常困難的決定。蔡英文舉例，推動年改和同婚合法化是她做過最為困難的政治決定。

蔡英文也說，人工智慧的進步降低語言的障礙，讓跨社會、甚至跨國操作資訊變得更容易，進一步加劇社會分化；懷有惡意的行為者，尤其是來自外部的勢力，會利用社群平台散播錯假訊息，在人民彼此之間、社會與政府之間，甚至國家與國家之間製造裂痕。政治極化讓民主國家在最需要團結的時候，更難一起行動，「我們的對手很清楚這一點，也因此利用假訊息和其他形式的干預，進一步加深分裂、削弱制度。」

蔡英文提醒，隨著民主倒退在世界各地出現，威權政府也越來越有信心，認為自己有能力追求擴張性的目標，並且干預民主社會；台灣的經驗帶給各界一個重要啟示：民主的韌性，其中一個關鍵，就是能不能維持某種共同感。

以選舉為例，蔡英文指出，台灣的選舉可以競爭得非常激烈，投票結束之後，政治上的分歧也不會因此消失；選舉結束之後，每個人回到自己的位置，制度繼續運作；民主有時候很吵、也很混亂，但重要的是，在真正需要的時候，人們願意一起形成共同的力量，也願意保持彈性、尋找共識，共同面對來自內部或外部的挑戰，這或許就是「民主韌性」。

蔡英文也說，國防是她任內的另一困難考驗，她讚許繼任的賴清德總統持續強化國防能力，以及經濟和社會韌性，同時，台灣也持續強化對網路威脅和資訊操弄的防禦，並且和公民社會及國際夥伴密切合作，共同因應假訊息與境外干預。

蔡英文表示，「處理兩岸關係，也需要同樣的準備與克制。」長期面對中國的壓力，讓台灣變得更有韌性，也更務實；台灣人民對未來兩岸關係應該如何發展，可能有不同的看法；但是已經形成一個共識，就是維持兩岸現狀、避免不必要的挑釁，同時清楚表明，台灣會保護自己的民主和安全。

蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱。克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。

以台灣面臨的各種挑戰舉例，蔡英文說，今天，世界帶給民主國家的挑戰比過去更加複雜。從政治極化、資訊操弄，到經濟不安全感以及外部脅迫，台灣也無法置身事外；在這些不確定之中，有一件事情應該非常清楚：民主、韌性以及夥伴關係，是彼此共同未來的基礎，而無論面對多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣持續參與世界、為世界做出貢獻的決心。