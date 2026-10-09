索資遭拖延、拒提供 藍白批杯葛立委職權：民進黨政府要遮掩什麼？

立法院向行政部門索資，以監督政策了解成效，然而卻常遭拖延、拒絕提供。立委及幕僚指出，常遇到的狀況包括公文石沉大海、拖延、答非所問等，形同杯葛立委職權，不讓國會問政，也實質加深朝野對立，民進黨政府到底要遮掩什麼？

藍營幕僚指出，辦公室索資通常會遇到幾種狀況，包括索資有去無回、拖延、答非所問、部門間互踢皮球，或以口頭表示不會提供。政府部門會判斷大小事，以不同狀況回覆，誇張的狀況甚至有收到一年前的索資，時效早已遠遠超過。

白營幕僚則表示，行政部門態度傲慢，國會對於索資遭拖延早已習以為常，通常收到回函都已超過一個月，辦公室只能另尋管道取得資料。這種情況不僅影響問政效率，更實質加深朝野對立，因為立委拿不到資料，就無從監督政策執行，形同不讓國會問政。

國民黨立委陳菁徽表示，一直以來，立委辦公室與部會之間都有公文往來，其中很大一部分是為了監督政策、了解執行成效而索取資料。然而他過去向勞動部索資，公文延宕的情形卻反覆發生，曾有三份索資公文遲未回覆，最久延宕達一個月。資料需要時間整理，可以說明；回覆期限需要延後，也可以協調。但同樣的問題一再發生，就必須檢討內部流程與管理責任。

有藍委批評，各部會對委員索資，經常會超出時間，提供資料不完備，或是以涉及機密為由拒絕提供，其實就是杯葛立法委員的職權，削弱立法院的監督權，也是民進黨全面架空立法院的一環。

該藍委指出，今年三月行政院祭出「翁曉玲條款」，凡是國民黨立委翁曉玲向政府各部會索取資料，一律必須先送交行政院，並由行政院長卓榮泰本人親自核定才能提供。「上樑不正，下樑歪」各部會有樣學樣，擴大解釋「只要有疑慮，找盡各種理由」能拖就拖，能擋就擋，根本就把提供立委索資的義務，當成行政院的自助餐。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，立法委員向行政部門索取資料，是行使國會監督的必要手段，若無法提供完整資料，要立委如何監督？辦公室曾向僑委會索取前委員長徐佳青任內出國計畫的簽呈公文，僑委會卻以「政府資訊公開法」為由拒絕。公開透明，不是民主政治的基石嗎？民進黨政府到底在遮掩什麼？