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引大數據挺普發2萬 傅崐萁：逾8成不滿只發1萬、超徵應還稅於民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，台灣議題研究中心（TPOC）最新網路聲量分析，再一次證明，普發2萬元不是政治口號，而是人民對公平正義、還稅於民的真實期待。

傅崐萁說，根據分析，在六類政策認同與投票意向中，支持國民黨爭取2萬元、認同「還稅於民才合理」的兩類聲音，合計高達62.44%；若進一步計入「只發1萬元太少，執政黨根本收割」的20.05%，對政府僅發1萬元表達不滿、支持加碼或認同相關主張的比例，更高達82.49%。

傅崐萁指出，反觀認同民進黨只發1萬元的語句，僅占7.21%；明確表示因為普發1萬元而支持民進黨的，更只有5.70%。這樣的數字，難道還不夠清楚嗎？數字會說話，民意更不會說謊。

傅崐萁提到，2024年政府稅收超徵5283億元，因此普發全民現金1萬元。2026年全年稅收超徵預估有望突破兆元，光是1月至8月，國庫進帳就已比去年同期增加6191億元。今年超徵，就應該今年還給人民。

傅崐萁也說，去年台灣經濟成長率5.3%，今年稅收超徵兆元，今年就該普發2萬元；而今年經濟成長率高達12%，預計明天稅收會空前大超徵。尤其明年AI產業會持續大爆發，明年超徵的稅收，絕對不只破兆，而明年再就必須再加發。

傅崐萁強調，他率先提出普發2萬元，就是要替人民發聲、替民生爭取。從普發現金1萬元到進一步加碼2萬元，關鍵從來不是哪個政黨想搶功，而是政府有沒有決心讓人民過得更好，有沒有誠意讓全民共享經濟發展的成果。

傅崐萁表示，普發2萬元，是為民生爭取，擴大內需市場，讓百工百業能夠全面振興，這不但不是為政治算計，且是將多拿人民口袋裡的錢，還稅於民，更是基本的公平正義，絕對不是政黨恩惠。人民的錢，人民作主。讓經濟成長的果實，真正回到每一個家庭。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，今天台灣議題研究中心（TPOC）最新網路聲量分析，再一次證明，普發2萬元不是政治口號，而是人民對公平正義、還稅於民的真實期待。對政府僅發1萬元表達不滿、支持加碼或認同相關主張的比例，高達82.49%。圖／傅崐萁辦公室
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，今天台灣議題研究中心（TPOC）最新網路聲量分析，再一次證明，普發2萬元不是政治口號，而是人民對公平正義、還稅於民的真實期待。對政府僅發1萬元表達不滿、支持加碼或認同相關主張的比例，高達82.49%。圖／傅崐萁辦公室

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