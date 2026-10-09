擋箭牌？「政府資訊公開法」限制閱覽 在野轟政府拿商業機密擋監督

立法院向行政部門索資困難重重，民眾黨主席黃國昌指出，「政府資訊公開法」用於處理人民要求政府公開資訊， 並非立法機關跟行政機關的互動，民進黨政府卻恣意解釋，作為不提供立法院索資的理由。國民黨立委王鴻薇表示，涉及納稅人的錢都應公開，而不是以商業機密為由躲避監督。

黃國昌指出，以超思雞蛋案為例，農業部以商業機密為由不交出契約，直到他多次追索，最後農業部時隔數月交出，閱覽後卻發現根本沒有機密，只是拖延時間、消耗精力、遮掩醜聞。

黃國昌指出，過去毒油案爆發，衛福部針對訂定20％下架標準的會議紀錄不願公開，直到外界質疑聲浪擴大後，才進一步公布完整內容。完整會議紀錄顯示，相關業者參與標準討論，與衛福部所說「業者只是來說明」有很大落差，若會議記錄不公開，民眾無從所知完整決策。

黃國昌再以日前協助警消人員爭取退休金的訴訟為例指出，行政院雖對外宣稱違憲拒絕給付，實際上早已私下開過機密會議，決定錢要怎麼發，玩「兩手牌」。訴訟過程中，法院要求相關機關提出會議紀錄，行政院竟以「政府資訊公開法」作為限制閱覽的理由，法官當場打臉將完整資料提供，但其中出席官員及會議主席姓名卻遭到塗銷。

黃國昌批評，台灣目前國會調查權不完整，當行政機關拒絕提供資訊、甚至提供假資訊時，卻沒有任何法律效果。 從蔡英文政府到賴清德政府，民進黨利用拒絕提供資料回避監督的情況越來越嚴重，行政部門玩這一套已經爐火純青。

王鴻薇表示，行政部門拒絕立委索資的情況日益嚴重，從台電對外採購合約、國發基金投資案到文化部補助，都以商業機密為由，規避國會監督。她過去要求調閱台電對外採購合約，相關合約動輒長達20年，資金來自納稅人，既然屬於政府採購，有何機密可言？此外，國發基金投資案及文化部補助案，也常被政府以商業機密為由不願公開，讓外界難以掌握公帑運用情形。

王鴻薇指出，政府本來就是開放、透明政府，尤其只要用到納稅人的錢，都應該公開，何況政府許多案子還做了所謂「白手套」，例如像文化部一些標案，一筆錢給文策院，事實上卻扮演「大房東」角色，後續還會補助很多公司，這些資訊都有必要在網路上做公開。