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批賴總統將經濟成長攬為政績 許宇甄：國慶非個人歌功頌德舞台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

針對賴清德總統預計在明日國慶演說中，將談台灣經濟創下歷史紀錄，並宣示要將經濟成果轉化為民生福利，國民黨團書記長許宇甄今晚表示，賴總統最擅長的就是把未來講得天花亂墜，卻將人民眼前的困境視而不見。

許宇甄表示，經濟成長是人民努力打拚的成果，不是賴清德的個人政績。人民要的是實實在在的生活改善，不是在國慶典禮上聽一場華而不實的自我吹噓演講。

許宇甄指出，台灣今年經濟成長亮眼，主要受惠於全球AI與半導體需求爆發，這是台灣企業長年投資、科技人才辛勤付出，以及廣大勞工共同創造的成果，賴總統卻急著把功勞往自己身上攬。

許宇甄說，當經濟成長率創新高，人民薪水卻追不上物價；當出口屢創紀錄，年輕人卻買不起房；當科技產業賺得盆滿缽滿，傳統產業卻仍在關稅、匯率與訂單流失的壓力下苦苦掙扎。這樣的經濟成長，究竟有多少真正進入人民口袋？

許宇甄批，賴總統說要把經濟紅利轉化為民生福利，國民黨團提出普發現金每人2萬元，就是最直接、最公平、最有感的方式，民進黨從上到下都在百般推託。一面宣傳國家經濟好得不得了，一面又說政府沒有錢還稅於民，這不是自相矛盾嗎？

許宇甄斥問，錯誤能源政策造成國營事業財務黑洞，人民承受電價與物價上漲壓力，政府卻還要拿全民共同創造的經濟成果填補政策失誤。賺錢時政府搶著邀功，花錢時人民被迫買單，這算什麼照顧民生？

許宇甄強調，國慶不是總統自我歌功頌德的舞台。賴總統不必再用漂亮數字粉飾人民的辛苦，更不必把尚未實現的承諾當成施政成績。真正值得驕傲的國家，不只是GDP不斷成長，而是每一個努力工作的人，都能分享到繁榮的果實。

許宇甄表示，國家有錢了，人民卻沒有更幸福，這不是值得炫耀的政績，而是執政者必須面對的警訊。賴總統應該少一點口號、多一點行動；少一點邀功、多一點還利於民。

國慶 許宇甄 經濟成長

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