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國慶晚會新北登場！台日韓印跨國卡司獻唱 展現台灣「世界舞台」魅力

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影
115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影

2026年國慶晚會於今晚6時在新北市板橋第一運動場盛大登場。今年國慶晚會首度移師新北，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，邀集賴清德總統、國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、僑務委員會代理委員長李姸慧及新北市長侯友宜及外邦貴賓出席，與逾萬名海內外僑胞及全國民眾歡聚一堂，共同慶祝中華民國115歲生日。

慶祝活動自白天延續至夜晚。下午運動廣場率先推出迎賓活動「新北萬花筒」，結合文創美食市集、手作工作坊與天馬戲創作劇團的馬戲表演，並邀請紅瓦民族舞蹈團、震樂堂等多組團隊接力登台，打造熱鬧的周邊嘉年華。

晚間盛會則規劃8段精彩節目，匯聚閩、客、原等多元族群文化與跨國陣容。開場由嘻哈歌手HowZ結合T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊，以曲目「三步贊」融匯民俗藝陣與當代嘻哈；緊接著金曲客語歌手黃子軒聯手新北市交響樂團及少年合唱團，以管弦樂重新詮釋經典「雨夜花」與客語版「天佑台灣」，並在12位新北體育精英掌旗進場下領唱國歌。

隨後，藝人劉紀範與美洲豹競技啦啦隊跨界合作，將三鶯線進站音樂與列車車廂意象融入演出；金曲原住民歌手桑布伊攜手舞蹈空間舞團與變裝皇后跨界共演。「三姊」江淑娜則配合龍潭愛樂管弦樂團，自「快樂的牧場」一路唱至動感十足的「寶島曼波」，引發跨世代共鳴。

國際交流節目同樣為全場焦點，印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang獻唱代表作「Rude Awakening」；金曲音樂人鄭宜農則與韓國創作歌手李瀧跨國合作，呈現聽覺饗宴。最後由日本傳奇歌姬大黑摩季壓軸登場，帶來經典動畫「灌籃高手」片尾曲「我只凝望你」（あなただけ見つめてる），熟悉旋律迅速將全場氣氛推向最高潮。新北市政府強調，晚會透過音樂與文化交會，完美展現在地與國際共融的城市意象。

115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影
115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影

115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影
115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。記者黃義書／攝影

115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。賴清德總統、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰等出席。記者黃義書／攝影
115年國慶晚會「世界的舞台，齊聚台灣」在板橋第一運動場盛大登場。賴清德總統、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰等出席。記者黃義書／攝影

國慶 魅力 新北

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