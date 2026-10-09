國慶晚會盛大登場 賴清德喊話跨黨派立委：讓中央總預算快通過

今年國慶晚會以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，今晚在新北市板橋第一運動場盛大登場，賴清德總統致詞時，除祝福國家國運昌隆、國泰民安、風調雨順，人民可安居樂業。他更話鋒一轉提到，要讓人民過好生活，政府須推動各項富國利民政策，其中，最關鍵就是中央政府總預算及今年追加的預算，他特別懇請立法院韓國瑜院長與跨黨派立委能大力支持，迅速審查通過。

賴清德說，特別是當前世界並不太平靜的時候，可以在這麼好的場地及好的氛圍下共同慶祝國家的生日，這是何等的幸福、何等的難得，這也是大家共同努力的結果，尤其在海內外台灣人共同努力之下，這十幾年來，台灣一步又一步地站上世界舞台。

他說，愈來愈多企業選擇把信心留在台灣，把下一個世代的關鍵布局留在台灣，今天的台灣已經有堅強的實力與信心，和全球夥伴攜手同行，促進世界的繁榮發展，但他身為總統，更清楚國家強國家好，不只是在數字上面，而是要反映在人民要過得好。

賴清德表示，他有責任把世界對台灣的信任，轉換成台灣人民更好的生活。國家越有能力，照顧人民的腳步就要越快，不只要協助百工百業升級，帶動薪資成長，讓全民共享經濟的果實，更要以社會投資的精神，減輕家庭在生活、育兒與長照上面的負擔，讓孩子得到妥善照顧，人民都可以安居樂業、好好生活。

隨即，賴清德表示，要人民能夠有好生活，政府須努力推動各項富國利民的政策，其中，最重要就是中央政府總預算以及今年追加的預算，他也請韓國瑜院長及跨黨派的立法委員能大力支持，迅速審查通過。另他也要祝福我們的國家在全體人民共同努力團結合作之下，我們的舞台愈大愈大，台灣能夠成為世界真正的舞台，就是他身為總統，也是卓榮泰院長共同帶領這個政府最重要的職責。