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國慶晚會首移師新北！韓國瑜稱返鄉盛會深具意義 再讚侯友宜施政扎實

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
總統賴清德、立法院長韓國瑜（見圖），晚上出席115年國慶晚會在新北「世界的舞台，齊聚台灣」，晚間在板橋第一運動場盛大登場。共同祝中華民國生日快樂。記者黃義書／攝影 黃義書
總統賴清德、立法院長韓國瑜（見圖），晚上出席115年國慶晚會在新北「世界的舞台，齊聚台灣」，晚間在板橋第一運動場盛大登場。共同祝中華民國生日快樂。記者黃義書／攝影 黃義書

立法院長兼國慶籌備委員會主任委員韓國瑜今晚出席國慶晚會致詞表示，非常榮幸能以籌委會主委的身分與大家齊聚一堂，共同歡度中華民國115年國慶晚會。韓國瑜指出，這是國慶晚會首次來到新北市舉辦，且現任中華民國總統賴清德與立法院長韓國瑜兩人皆為新北人，這項「總統與立法院長同為新北人」的巧合盛況前所未有。

韓國瑜感性表示，能夠回到自己的家鄉舉辦如此重要的國慶盛會，內心除了歡慶中華民國生日快樂之外，更有著深深的感動。他也特別感謝眾多僑胞朋友不遠千里、出錢出力撥冗返台，展現「心在一起」的強大凝聚力。

談及新北市的發展，韓國瑜提到，日前英國雜誌評比全球各大城市，新北市高居第44名，在全台灣榮登第一名最適宜居城市。他現場特別向新北市長侯友宜及其市府團隊表達高度肯定與掌聲鼓勵，讚許侯市長施政風格宛如金庸武俠小說中的郭靖，每一步、每一掌都極具功力且紮紮實實、絕不浮誇，用心推動新北市各項建設。

韓國瑜最後感謝侯友宜市長團隊、僑胞朋友、卓榮泰院長團隊以及僑務委員會等各單位的全力支持與付出，並邀請全體國人明日上午前往凱達格蘭大道參加國慶大典，共同高呼「中華民國生日快樂」，並祝祝願所有嘉賓身體健康、萬事順利。

韓國瑜 國慶 侯友宜

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