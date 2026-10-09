國慶晚會首移師新北 侯友宜：展現多元包容與國際城市精神

國慶晚會今晚盛大登場，今年首度移師新北市舉行。新北市長侯友宜致詞時表示，非常榮幸能與全國民眾及線上觀眾齊聚一堂，共同歡慶中華民國115歲生日。他代表四百多萬新北市民，向來自國內外的貴賓致以最熱烈的歡迎。

侯友宜指出，這是新北市首次承辦國慶晚會，對新北而言不僅是一場盛會，更是深具意義的歷史時刻。新北是一座與台灣共同成長、與國家一同邁進的城市，從山城、海洋到傳統聚落，再到現代都市，如鶯歌陶藝、淡水古蹟、三峽、金山及貢寮等，擁有極為豐富且多元的地貌與文化。

侯友宜強調，新北匯聚了不同世代、族群與文化，彼此交會融合，共同成就了新北與台灣。今年晚會以音樂、藝術及跨國文化交流為主軸，展現新北多元開放的國際化精神。

晚會以「世界的舞台，奇蹟台灣」為主題，侯友宜表示，新北正是這個舞台上的重要一站，盼讓世界看見新北與台灣的魅力。新北市將這份專屬的城市活力獻給國慶，並感謝各界給予新北服務與展現自我的機會。