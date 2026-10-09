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「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

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「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北即時報導
賴清德總統明天將發表國慶演說。記者許正宏／攝影
賴清德總統明天將發表國慶演說。記者許正宏／攝影

賴清德總統明天將發表國慶演說，據了解，賴總統將向國人闡述，台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現，會如何轉化為全民共享的福利政策；此外，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，賴總統自信堅定地回應美中對話，台灣始終是台海和平穩定的守護者，台灣強化自我防衛，不是為了挑釁，而是要以實力來維持現有民主自由的生活。

這將是賴總統就職以來第三度發表國慶演說。據了解，國慶演說將聚焦福利、國際角色和自我防衛共三大要素。

據了解，賴總統將談到，台灣今年經濟表現創下多項歷史紀錄，背後的關鍵動力來自全球人工智慧（AI）與半導體浪潮。主計總處預測，台灣今年全年經濟成長率可望上修至11.05%，創下39年來新高，居亞洲主要經濟體之首。除了全年經濟成長率呈現罕見雙位數成長，第1季國內生產毛額（GDP）成長率更達15.43%，大幅領先日韓。半導體、高階封測及IC載板大廠，因客戶透過預付款與長約鎖定產能而大舉擴產，帶動國內資本設備進口與民間投資年增率呈現強勁成長，股市也在十月強勢上攻，逼近五萬點大關。

賴總統將表示，正因今年台灣經濟表現格外突出，總統演說將側重民生經濟，向國人說明如何讓全民共享經濟成果，並著重近期即將上路的多項社會福利政策，包括基本工資調漲、成長津貼與普發一萬元等。同時，演說也將進一步回應社會關注的重大問題，說明賴政府如何務實解決，呈現就職兩年多來的國政執行成果。內政部分，國慶演說將以人民生活為根基，向國人說明如何推動加薪、減稅、增福利、少負擔，完善育兒、長照、住宅與人才支持，並展現強化打詐、反毒及能源韌性等政策的執行力。

接著，賴總統會談到，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，他將以自信堅定的態度，回應美中對話，並闡述台灣在國際交流中的角色；同時向世界展現，位於印太第一島鏈的台灣，始終是台海和平穩定的守護者，也是積極貢獻國際社會的民主夥伴。

此外，賴總統也將闡述台灣如何強化自我防衛能力、持續投入國防，以及增進全社會防衛韌性。這些努力不是為了挑釁，而是期盼台灣人民能夠以實力維持現有的民主自由生活，展現珍惜和平的負責任立場。

國慶 賴清德 自我防衛

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