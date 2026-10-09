婦聯會辦國慶音樂會 雷倩引國旗歌詞盼國家團結

為慶祝中華民國115年國慶，中華民國婦女聯合會於今日下午2時，在台北市美齡樓8樓大禮堂舉行國慶音樂會，邀請駐華使節代表及各界貴賓齊聚一堂，用以美麗悠揚及振奮鼓舞的樂音傳達對國家的祝福感念與盼望。

音樂會由全體貴賓與民眾齊唱國歌及國旗歌揭開序幕，現場氣氛莊嚴高昂。婦聯會主委雷倩致詞時，首先向中華民國致上生日祝福，並誠摯歡迎遠道而來的駐華使節與各界嘉賓。她表示，國父孫中山於115年之前創建中華民國，胸懷打造「民有、民治、民享」的民主社會與「天下為公」大同世界的理想。

雷倩引用國旗歌歌詞「山川壯麗，物產豐隆；炎黃世冑，東亞稱雄」，提醒珍惜歷史與文化的傳承；而「光我民族、促進大同」是共同奮鬥的未來的願景；「同心同德，貫徹始終」，則是建國志業所需要的團結與堅持。國家的建立，需要一代人的勇氣。理想的實現，需要世世代代的信念與實踐。

雷倩表示，「國父曾言『革命尚未成功，同志仍需努力』，相信在場每一位朋友都懷著這樣的心情，為了下一代的和平與福祉，同心同德，貫徹始終。」最後，她特別祝願中華民國國運昌隆、生生不息。

本次音樂會由充滿青春活力的少年團隊帶來舞蹈表演，隨後由復興崗校友合唱團、擎天合唱團與中華美韻合唱團接力獻唱，演唱多首古典名曲、在地民謠與流行歌曲。雷倩特別介紹由區桂芝作詞、張明煌作曲的「四維八德幸福歌」。音樂會尾聲，雷倩領唱「中華民國頌」與「國家」。

本次活動吸引約400位熱愛中華民國的各界人士與駐華使節參與，全場歷時2個半小時。現場氣氛熱烈，貴賓們在歡慶之餘，亦共同緬懷先烈建國的艱辛歲月，為國家的和平與世界的公義祈福。