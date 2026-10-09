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日華懇更名後首組團訪台 27名日本國會議員慶雙十

中央社／ 台北9日電
日本台灣友好議員連盟會長、眾議員古屋圭司。 中央社
日本台灣友好議員連盟會長、眾議員古屋圭司。 中央社

日本台灣友好議員連盟會長、眾議員古屋圭司今天率領跨黨派國會議員慶賀團赴台，參加雙十國慶相關活動。這次共有27名日本參眾議員訪台，也是議連更名後首度組團訪台。駐日代表李逸洋親赴東京羽田機場送機，感謝日本國會議員以實際行動展現對台灣的支持。

駐日代表處發布新聞稿，李逸洋感謝議員們在忙碌的臨時國會開議期間撥冗赴台參加國慶典禮，表示此次為議連更改名稱後首度訪台，具有重大意義。

他指出，「日本台灣友好議員連盟」長年組團參加台灣國慶活動，以實際行動展示對台灣的支持。在各國慶賀團中，日本國會議員祝賀團規模最大。台灣面臨的國際情勢嚴峻之際，議員團的訪台對台灣而言是莫大支持，期盼這次訪台順利成功。

古屋圭司致詞時表示，雖然日本國會正值開議期間，但在各黨派的理解與支持下，此次仍有27名跨黨派參、眾議員組團赴台。古屋指出，訪問團此行預計拜會總統賴清德，並將視察今年8月運抵高雄、由台灣高鐵採購的日本製新車輛，了解台日雙方在軌道運輸領域的合作成果。

此外，古屋也特別感謝台灣捐款協助日本熊本震災重建，肯定台灣長期以來在日本遭遇災害時伸出援手，展現雙方深厚情誼。

古屋強調，原名「日華議員懇談會」的議連，今年正式更名為「日本台灣友好議員連盟」，未來將持續推動台日友好交流，並致力維護台灣海峽的和平與穩定。

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