關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部嚴正譴責將免職

中華民國駐關島辦事處前處長陳盈連涉嫌以開辦費或業務費核銷私人購置物品，並遭控過去在派駐洛杉磯期間訛詐房租補助費共343萬餘元，今年6月遭台北地檢署以貪汙罪起訴，最新傳出恐已潛逃至海外。外交部證實，陳盈連上月12日至20日申請休假赴日，出境後迄今未返國，外交部多次聯繫未果，對於陳盈連涉入司法案件卻出境未返國、持續曠職且未與所屬機關聯繫，外交部嚴正譴責，並將依法召開考績委員會予以免職。

陳盈連現為外交學院公使。外交部指出，陳盈連自9月12日至9月20日申請休假赴日，出境後迄今未返國且無故未到班；外交學院多次聯繫陳盈連均未獲回應，並限期通知其提出書面說明，亦請其配偶協助聯繫，仍未獲回應；外交部已依公務人員請假規則核定陳盈連曠職共68小時，計8日4小時。

外交部表示，陳盈連目前涉及相關案件，正由司法機關偵辦中。對於陳盈連出境未返國、持續曠職且未與所屬機關聯繫的情形，外交部表達嚴正譴責；公務人員肩負國家所託，理應恪守法令、忠於職守，陳盈連的行為不僅嚴重違反公務紀律，也辜負國家及社會對公務人員的信任；外交部絕不容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任。

外交部指出，已預訂召開考績委員會，依公務人員考績法辦理，因陳盈連連續曠職已達4日以上，將朝一次記兩大過免職方向處理。